Vurmalı çalgılar nelerdir? Vurmalı müzik aletleri özellikleri, isimleri ve ortalama fiyatları

Perküsyon aletleri, ''müzikal işlevine göre vurmalı çalgılar'' - ''sesin üretim şekline göre vurmalı çalgılar'' ve ''gündelik bilgiye göre vurmalı çalgılar'' olmak üç ana grupta toplanır. Ek olarak farklı ülkelerin kültürlerinde çalınan ve folklorik özellikler taşıyan perküsyon aletleri de mevcuttur.

Vurmalı Çalgılar Nelerdir?

1- Gündelik Bilgiye Göre Vurmalı Çalgılar:

Müzisyenlere göre değil dinleyici kitlesine göre yapılmış sınıflandırmadır. Gündelik bilgiye göre vurmalı çalgılar ikiye ayrılır.

1.A - Bateri

1.B - Tef

Not: Vurmalı çalgı olarak kullanılabilen korserve, tava, tencere, metal ve alüminyum borular da bu kategoride yer alır.

2- Müzikal İşlevine Göre Vurmalı Çalgılar:

1.A - Arp:

1.B - Marimba:

1.C - Vibrafon

D - Davul Çeşitleri (Bas, Tenor, Yer ve Kirişli Davul)

1.E. - Timpani

1.F. - Ksilofon

3- Sesin Üretilme Şekline Göre Vurmalı Çalgılar:

1.A - Aarefon:

1.B. - İdiofon

1.C. Kordofon

1.D. - Membranofon

Vurmalı Müzik Aletleri İsimleri ve Özellikleri

1- Bateri:

Müzik gruplarının tamamında ve orkestraların birçoğunda bulunan davul setlerine bateri denir. Genelde bir bateride 5 davul ve 3 parça zil bulunur. Tahtadan yapılan ve baget adı verilen değneklerle çalınır.

2- Tef:

En çok Türk ve Arap müziğinde kullanılan bir vurmalı çalgıdır. Parmakla her vurulduğunda kasnağın etrafındaki zillerden ses çıkar. Genelde kına gecelerinde çalınır.

3- Arp:

Toplam 47 telden oluşan arp, çalınması en zor vurmalı çalgılar arasında yer alıyor. Kökeni Antik Mısır'a kadar uzanan arpta ek olarak 7 pedal bulunuyor.

4- Marimba:

Guetama ülkesinin ulusal enstrümanı olan Marimba, tuşlu bir çalgıdır. Mallet adı verilen ince değneklerle çalınan bu enstrüman ''Marimbaphone'' adıyla da bilinir.

5- Ksilofon:

Asya, Afrika ve Batı Ksilofonu olmak üzere üç çeşidi bulunur. Akortların sayısı türüne göre farklılık gösterir. Orkestraların dışında sokak performanslarında da sıklıkla çalınır.

6- Timpani:

1600'lü yılların ortalarından itibaren İtalya ve Fransa'da yaygın olarak çalınmaya başlayan perküsyon aletidir. Yapımında özel deriler kullanılır. Genellikle büyük orkestralarda çalınır.

7- Vibrafon:

Afrika ve Güney Amerika'da yaygındır. Caz orkestralarında sıklıkla çalınan vibrafon, ''vibraharp'' adıyla da bilinir.

8 - Aarefon:

Birçoğu hem üflemeli hem de vurmalı çalgı olan çalgılardır. Tabanca, Düdük ve Siren gibi çeşitleri bulunur.

9- İdiofon:

Sesin titreşerek çıktığı müzik aletlerine verilen genel isimdir. Orkestralarda en sık çalınan idiofon çeşitleri çalpara, üçgen, halile, çantar ve el zilleridir.

10- Kordofon:

Telli perküsyon aletlerine kordofon denir. Piyano, santur ve kanun, en bilinen kordofn türleri arasında yer alır.

Vurmalı Müzik Aletlerinin Ortalama Fiyatları

1- Bateri - 1.500 TL ile 3.000 TL

2- Tef - 50 TL - 150 - TL

3- Arp - 1.000 TL - 3.000 TL

4- Marimba - 400 TL - 1200 TL

5- Ksilofon - 1.000 TL. - 5.000 TL.

6- Timpani - 6'lı Setleri - 20.000 TL - 40.000 TL

7- Vibrafon - 50.000 TL - 75.000 TL

8- Çalpara - 50 TL - 100 TL

9- Santur - 1000 TL - 3000 TL

10- Piyano - 5.000 TL - 20.000 TL

11- Kanun - 5.000 TL - 7.500 TL