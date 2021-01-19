Volt nedir ve ne işe yarar? Volt Hesaplama ve birimi

Söz konusu ölçmek ve gerilimler olduğu zaman volt kelimesi karşımıza çıkar. Anlamı ve görevi açısından büyük bir öneme sahip olan bu birim, birçok farklı noktadaki gerilimli alanların sağlıklı bir şekilde kullanılmasına olanak vermektedir. Şimdi voltun ne olduğunu beraber inceleyelim ve tanım üzerinden anlamaya çalışalım.

Volt Nedir?

Gerilim ölçmek için kullanılan temel birimi volt denir. Bu birim genel olarak, ‘V’ harfi ile temsil edilir ve herhangi bir noktadaki gerilim bu amblem üzerinden ölçülerek belirlenir. Gerilimi ise şu şekilde ifade etmek mümkün; iletken bir telin iki noktası arasında yer alan potansiyel farktır.

1 volt ölçümü yapabilmesi için iletken telin iki noktası arasından 1 amperlik elektrik akımında 1 wattlık güç oluşması gerekmektedir. Bunu en iyi şekilde bahçe hortumu üzerinden anlatmak mümkündür. Çeşme açıldıkça ve baskı yaptıkça hortum daha güçlü bir şekilde su akıtır. Bu akış elektrik üzerinden gerilimi temsil eder ve volt olarak birim şeklinde ifade edilir.

Volt Ne İşe Yarar?

Herhangi bir devre ve elektrik üzerinden geçen gerilimin ne kadar etki yarattığını göstermek amaçlı kullanılan ölçü birimi olarak Volt değerlendirilmektedir. Böylece birçok farklı alanda meydana gelebilecek gerilim yükünün, istenilen miktarda olması sağlanır.

Elektrik yükü ve gerilim belli bir noktaya yerleştirilmeden önce, volt üzerinden test yapılır ve miktar hesaplanır. Bu sayede yapılacak kurulum ile beraber yüksek gerilim ya da alçak gerilim olmadan istenilen denge belli alanlarda elde edilir.

Volt Hesaplama ve Birimi

Volt hesaplama ve volt formülü şu şekilde ele alınır;

V = I x R

V = Gerilim (Volt)

I = Akım (Amper)

R = Direnç (Ohm)