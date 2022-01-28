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Voleybol nasıl yazılır? Voleybol kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Voleybol nasıl yazılır Voleybol kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

İmla ve yazım kuralları doğru bir iletişim için olmazsa olmazlar arasında yer alır. Dilimizde çok sayıda kelime yanlış yazılıyor. Bu nedenle de yazılışı konusunda emin olunmayan kelimeler için TDK’nın güncel yazım şekilleri kılavuz olarak kabul ediliyor. Voleybol nasıl yazılır sizler için derledik.

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Dilimizde genellikle kelimeler yazıldığı şekilde okunur. Voleybol da bu kelimeler arasında yer alır.

 Voleybol Nasıl Yazılır?

 Hem öğrenciler hem eğitimciler hem de vatandaşlar için çok önemli olan yazım yanlışları, doğru bir iletişim kurabilmek için gereklidir. Günümüzde en sık karşılaştığımız ve en çok kullandığımız kelimeler arasında voleybol kelimesi yer alıyor. Bu kelime, okunduğu gibi yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Fakat kelimenin yanlış telaffuz edilmesi bazı zamanlarda yazım yanlışlarına da yol açabiliyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru Yazılışı voleybol şeklindedir. Ama halk arasında bazı zamanlarda bu kelime, “valeybol” şeklinde telaffuz edildiği için bu şekilde yazım yanlışı yapılarak kullanılıyor.

 Voleybol Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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 Yazılışı konusunda emin olunamayan kelimeler TDK’nın resmi internet sitesi üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor. Dilimizde çok sık kullanılan ve bir spor dalını temsil eden voleybol kelimesi de TDK yazım kılavuzunda en çok aranan kelimeler arasında yer alıyor. Voleybol kelimesi, yazıldığı gibi okunan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de bu kelimenin TDK yazım kılavuzuna göre doğru yazılışı, voleybol şeklindedir. Kelimenin valeybol şeklinde yazılması ise yazım yanlışını doğurur.

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