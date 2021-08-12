Voleybol Kaç Kişiyle Oynanır? Voleybol Takımları Kaç Kişiliktir?

Voleybol 6’şar kişilik iki takımın karşı karşıya gelerek oynanan bir spor dalıdır. Voleybolda amaç bir takımın rakip takımın bölgesine topu atması ve fileyi geçerek rakibin alanına topu geçirmesi şeklindedir.

Voleybol Kaç Kişiyle Oynanır?

Milyonlarca hayran kitlesi olan ve çeşitli televizyon kanallarında canlı maç anlatımları yapılan voleybol spor dalında 2 adet takım bulunmaktadır. Her takımda 6 kişi maça çıkar. Voleybolda bir sahada iki takım için toplamda 12 adet kişi bulunmaktadır.

Voleybol Takımları Kaç Kişiliktir?

Farklı ülke liglerinde sürekli oynanan bir spor dalı olan voleybolda bir müsabaka da 2 takım bulunur. Bir takımda 6, rakip takımda da 6 kişi toplamda 12 kişilikten oluşan bir spor dalı olan voleybolda takımlarda aynı zamanda 6’şar kişilik yedek oyuncular bulunmaktadır.