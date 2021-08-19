Volatilite nedir ve nasıl hesaplanır? Volatilite hesaplama

Fiyat değişikliği miktarı ve sıklığı denildiği zaman volatilite kavramı ortaya çıkmıştır. Böylece volatilite fiyatların ne sıklıkla yukarı ve aşağı hareket ettiklerini ölçmektedir.

Volatilite Nedir?

Volatilite kavramı borsa da en kapsamlı şekilde incelenmekte ve tanımlanmaktadır. Borsada karşımıza çıkan volatilite adı verilen tarihsel fiyat değişiklikleri ile ölçülmektedir. Bunun dışında opsiyon fiyatlarının belirttiği gelecekteki beklenen dalgalanma ile de ölçülmektedir.

Bir fiyatın önemli hareketine adı verilmektedir. Volatilite daha yüksek veya daha düşük olabilmektedir. Herhangi bir varlık için kullanılabilen volatilite 5 farklı türde karşımıza çıkmaktadır.

Volatilite türlerinden ilki fiyat dalgalanması olmaktadır. Fiyat dalgalanması arz ve talepte güçlü bir dalgalanma olması durumunda meydana gelmektedir. İkinci türü ise hisse senetleri olmaktadır. Hisse senetlerinden bazıları doğası gereği değişken olabilmektedir. Bu hisse senetleri yatırımlarda kişiler için daha riskli olmaktadır.

Üçüncü volatilite türü tarihsel volatilitedir. Bir hisse senedinin son 12 aydaki değişiklik miktarı tarihsel volatiliteyi tanımlamaktadır. Hisse senedi geçen yılın fiyatı daha çeşitli olur ise değişken ve riskli olabilmektedir. Son olarak dördüncü volatilite türü ise zımmi volatilitedir. Opsiyon tüccarlarının hisse senetlerinin gelecekte sahip olabileceğini düşündükleri oynayan seviyesini ifade etmektedir.

Volatilite Nasıl Hesaplanır?

Finans ve borsa sektöründe ismi çok duyulan bir kavramdır. Farklı türleri bulunan volatilite kavramının hesaplanması pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bir menkul kıymetin volatilitesinin belirlenmesinin ve hesaplanmasının basit yolu belirli bir süre boyunca fiyatlarının standart sapmasını hesaplamaktır. Bu hesaplamanın yapılmasının belirli aşamaları bulunmaktadır. Volatilitenin hesaplanmasında aşamalar şunlardır:

- Menkul kıymetin geçmişteki fiyatları toplanır.

- Menkul kıymetin geçmiş olan fiyatlarının ortalama fiyatları belirlenir.

- Setteki her fiyat ile ortalama fiyat arasındaki fark ortaya çıkarılır.

- Bu işlemler yapıldıktan sonra volatilite hesaplaması yapılmış olur.

Volatilite Hesaplama

Volatilite bir ürünün fiyatında belirli bir zamandaki meydana gelen dalgalanmalara denilmektedir. Volatilite hesaplama ürün fiyatındaki değişimleri belirli bir zaman aralıkları ile izleyip standart sapma işlemi olarak uygulanmaktadır. Yapılan bu hesaplama ile ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanmanın büyüklüğü ölçülür ve fiyatlar ile ilgili analiz ve tahmin yapılabilir.

Yapılan volatilite hesaplamasında sonra volatilite yüksek çıkar ise ürünün riskinin yüksek olduğu yorumu yapılır. Fakat volatilite düşük çıkar ise riskinin de düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bununla fiyatın hem düşüş hem de yüksek anındaki değişimleri ölçülebilmektedir. Yapılan ölçüm sonucunda sayı olarak ya da yüzdelik olarak değerler elde edilmektedir. Eğer bir yerde bu değer yüksek çıkıyor ise belirsizliğin arttığı gibi yorumlar yapılabilmektedir.

Volatilitenin Önemi

Hisse senedindeki dalgalanmalar çoğu zaman kötü çağrışım yaratırken, pek çok yatırımcı aslında daha yüksek dalgalanma yatırımları arayabilmektedir. Sonunda daha yüksek kar elde etme umudu ile yapılabilmektedir. Bir menkul kıymet veya hisse senedi hareket etmez ise düşük dalgalanmaya sahip demektir. Bununla birlikte sermaye kazancı sağlama potansiyeli de düşüktür.

Volatilite yatırımda büyük bir öneme sahiptir. Yapılan hesaplamalar ile birlikte ürün fiyatındaki risk oranı da hesaplanmaktadır. Bu durum da yatırımcının daha yerinde işler yapmasına olanak sağlar. Ayrıca pek çok alanda yatırımcılara da avantaj sağlamaktadır. Özellikle piyasa hakkında pek bilgisi olamayan yatırımcılara doğru yatırım yapmasına yardımcı olmaktadır. Bu teknik ile daha doğru bir şekilde yatırım yapılma imkanı sağlanır.