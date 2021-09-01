Vodafone Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Vodafone Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Vodafone, 1991 yılında kurulmuştur. Newbury, Birleşik Krallık merkezli olan uluslararası nitelikte bir telekomünikasyon şirketidir. Vodafone markası Türkiye içerisinde 13 Eylül 2005 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.

Vodafone Hangi Ülkenin Markasıdır?

Vodafone, Birleşik Krallıklar’a ait olan bir markadır. Bu marke çok sayıda ülkeye günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir.

Vodafone Nerede Üretiliyor?

Vodafone markası Newbury, Birleşik Krallık içerisinde hizmet vermeye başlamış olan bir şirkettir. Birleşik Krallık ‘ta; 2001 senesinde 3G, 2013 senesinde 4G, 2019 senesinde 5G hizmetlerini sunmaya başlamıştır. Vodafone, dünyanın mevcut haldeki 23 ülkesinde GSM operatörlüğü konusunda hizmet vermektedir.

Vodafone Ne Zaman Kuruldu?

Esas olarak Vodafon markası 1191 tarihinde kurulmuş olan telekomünikasyon şirketini oluşturmaktadır. 1991 tarihinin Eylül ayı içerisinde, şirket "Vodafone Group Plc." İsminde olan bağımsız bir firma şeklini almıştır.

Vodafone Markasının Sahibi Kimdir?

Vodafone markasının esas kurucuları Ernest Harrison ve Gerald Whent'tir. CEO’suna bakıldığında ise İngiliz Nick Read olduğu görülmektedir. Bahsedilen bu kişiler isimlerini tüm dünyaya duyurmayı başararak bu markayı büyük bir şirket haline getirmişlerdir.

Vodafone Markasının Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Vodafone, 1991 senesinde kurulmuş olan ve Newbury, Birleşik Krallık merkezli global bir telekomünikasyon şirketini ifade etmektedir. Ekim 2017 tarihinde bu şirketin logosu iki boyutlu olacak şekilde güncellenmiştir. Bununla birlikte "Gelecek heyecan verici, hazır mısın?" şeklinde olan sloganını da ilan etmiştir.

Racal Electronics plc adı verilen şirket, 1981 senesinde Birleşik Krallık için özel nitelikteki mobil iletişim şebekesini kurabilme ihalesini kazanmıştır. Bahsedilen şebekeyi inşa etmek amacı ile şirketin telekomünikasyon alanı, 1982 senesinde Racal Telecom adı ile kurulmuştur. Mobil iletişim hizmetleri kapsamında, 1 Ocak 1985 tarihi itibariyle Vodafone markası ile sunulmuştur.