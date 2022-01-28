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Virüs nasıl yazılır? Virüs kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Virüs nasıl yazılır Virüs kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan virüs kelimesi, ilk kez modern tıbbın kurucu kabul edilen Hipokrat tarafından kullanılmıştır. Enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklara yol açan mikroplara virüs denir. Bilgisayarın işletim sisteminde hasara yol açan kötü niyetli yazılımlar için de aynı kelime kullanılır. Virüs nasıl yazılır? Virüs kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Virüs dışında Latince kökenli birçok kelime tıp literatüründe sıklıkla kullanılmaktadır. O kelimelerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Terapi 2- Komplikasyon 3- Konsültasyon 4- Metastaz 5- Placebo Etkisi 6- Triyaj 7- Delüzyon 8- Şizofreni 9- Stabil 10- Mikroorganizma

 Virüs Nasıl Yazılır?

 Gözle görülemeyecek kadar küçük olan, vücutta çeşitli hastalıklara, kansere ve iltihaplara yol açan mikroplara virüs denir. Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 VİRÜS

 Virüs Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Virüs kelimesi yazımı en çok karıştırılan kelimelerin başında geliyor. Bunun nedeni kelimenin yanlış telaffuz edilmesidir. Birçok kişi tarafından VÜRÜS şeklinde telaffuz edilen kelime Virüs şeklinde yazılır.

 Kelimenin fiil hali - Virüslenmek

 Çoğul hali - Virüsler

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 Tamlamalarda Kullanımı - Virüs Tarama Programı

 Virüs Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bilgisayara indirdiğim programını hem bir işe yaramadığı hem de çok fazla yer kapladığı için silmek zorunda kaldım. (Doğru Kullanım)

 2- Salgın hastalıkların tümü vürüslerle bulaşır ve aşı ile tedavi edilir.

 (Yanlış Kullanım)

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