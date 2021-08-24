Viktorya dönemi nedir ve özellikleri nelerdir?

Avrupa'da birçok farklı dönem geçmiş ve bu dönemler önemli oranda iz bırakmıştır. Bunlardan biri olarak Victoria dönemi öne çıkıyor. Britanya'da gerçekleştirilen bu dönem, 1800'lü yılların ortalarından 1900'lü yılların başına kadar süren bir dönemi göstermektedir.

Victoria Dönemi Nedir?

Victoria Dönemi genel olarak Britanya'da hüküm süren kraliçe Victoria'nın devri şeklinde ifade edilir. Bu dönem daha çok 1837 ile 1901 yılları arasında geçmiş bir dönemdir. Fakat birçok farklı tarihçiye göre ise bu dönem 1832 yılında Reform Hareketi ile beraber başladı. Kültürel bir devir olarak asıl tarih şeklinde ifade edilmektedir. Birçok farklı alanda değişiklikler yapılan ve devrim ortaya çıkarılan önemli bir dönem şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda kraliçe Victoria, Britanya tarihinin en büyük ve en sevilen hükümdarları arasında yer almaktadır.

Viktorya Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Victory Devri uzun yıllar süren ve farklı hükümdarların da yer aldığı önemli bir dönem olarak öne çıkmaktadır. Her ne kadar kötü ve garip özellikleri olsa dahi, döneme damgasını vurmuş önemli devirler içerisinde yer alır.

- Ailevi değerler ile saygıdeğer olma merakı ortaya çıkmıştır. Ayrıca bunun getirdiği ikiyüzlülük meydana gelmiştir.

- Bireysel koşullar ile toplumsal durumlar karşısında aptalca bir memnuniyet yaşanmıştır.

- Cinsel konularda yapay ve çekingenlik meydana gelmiştir.

- Özellikle sevgisiz evliliklerin kutsal bulunması bu dönemde ortaya çıkmıştır.

- Dinsel yobazlık ile dar kafalılık üzerinden Hristiyanlığa karşı, bilimsel gelişmeler ve araştırmalar öne çıkmıştır.

- Para ile beraber madde severlik ön plana çıkmış durumlardan biridir.

- Parası olmayan insanlar ve alt sınıflar saygın bulunmamıştır.

- Plansız gelişen sanayileşme ile beraber haksız kazanç ortaya çıkmıştır.

- Adaletsiz bir ekonomik düzen yaşanmıştır.

- Sanata duyulan düşmanlık ile beraber edebiyat salt eğlence aracı olarak görülmüştür.

Bu şekilde aşırı durumlar ile beraber Victoria dönemi uzun yıllar sürdü. Daha çok zenginlerin etkili bir dönem yaşadığı, parası olmayan insanların zorluk çektiği bir dönem olarak da ifade etmek mümkündür. Tabii bilimsel çalışma ve gelişmeler açısından da önemli zamanların yaşandığı durumlara içerisinde yer alır. Diğer yandan kültürel bir Reform Hareketi olarak 1832 yılında başladığı görüşler arasında bulunmaktadır.