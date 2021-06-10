Vidanjör Nedir Ve Ne İşe Yarar? Vidanjör Nasıl Çalışır Ve Çeşitleri Nelerdir?

Vidanjör kelimesini duyup da ne olduğunu araştıran insanların sayısı bir hayli fazladır. Bu sebeple arama motoruna vidanjör nedir şeklinde aratma yapan insanların cevap bulması adına bu konularda bilgi vermeye çalıştık.

Vidanjör Nedir ve Ne İşe Yarar?

Vidanjör, Çeşitli sıvı ve çamur atıklarını bir pompa vasıtasıyla sahip durumda olduğu tanker sistemine depolayıp transfer edilmesini sağlayan bir araçtır. Vidanjörler başlangıçta madenlerde bulunan çamur ve bulamacın transfer işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmaktaydı. Ancak günümüzde bu araçlar pek çok alanda çeşitli atıkların transferinin gerçekleştirilmesinde rol almaya başlamıştır.

Günümüzde vidanjör adı verilen araçlar, çalışma alanları yönünden çeşitli çamur ve atıkları temizlemede, şebeke sistemlerinde oluşan tıkanıkları ve sondaj işlerinden geriye kalmış durumdaki su kalıntılarını vakumlama işlemi yapmaktadır. Bu araçlar kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerdeki atıkların temizlenmesinde son derece önemli bir görev üstlenmektedir. Vidanjörler aynı zaman da temiz su transferi işlemlerini de gerçekleştirebilmektedir.

Vidanjör Nasıl Çalışır ve Çeşitleri Nelerdir?

Foseptik kuyularında biriktirilen insanı atıklarını çekmek için de kullanılan vidanjörler, şehirlerde oluşan lağım tıkanıklarını açmak için de yaygın olarak kullanılan bir araç olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan günlük yaşamın içerisinde çok büyük önemleri olan araçlar arasında yerlerini almaktadırlar. Vidanjörler; emişi sağlayan Santrifuj Pompa, emme borusuve atıkları kısa süreliğine depolama görevini üstlenen tanklardan oluşan araçlardır.

Vidanjör ile alakalı olarak en çok sorulan ve yanıtı araştırılan sorulardan biri de vidanjör nasıl çalışır şeklindeki soru olmaktadır. Bu sorunun yanıtını merak eden insanlar internetteki arama motorlarına bu soruyu çok sık olarak yazıp aramaktadır. Bu bakımdan vidanjör nasıl sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilir; Vidanjör sahip olduğu emme borusu aracılığıyla sıvı ile temasa geçirilmesinin sonrasında Santrifuj Pompanın emiş gücünü kullanarak tanklarını doldururlar. Çalışma prensipleri bu şekilde gerçekleşen araçlar olma özelliği barındırırlar.

Vidanjör adı verilen ve çok önemli görev üstlene bu araçların yaptıkları işe ve sahip oldukları özelliklere göre çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar :

Kaset Boomlu Vidanjör; Kaset Boomlu vidanjör, tıkanmış durumda olan fosseptik çukurları ve kanalizasyon kanallarını basınçlı su yardımıyla açmak üzere tasarlanmış olan araçlardır. Bu aracın sahip durumda olduğu tankın içinde bulunmakta olan su yüksek basınçlı kanal açma hortumu aracılığıyla fosseptik kanallarına pompalanır. Kaset Boomlu Vidanjörlerinde aynı zamanda yıkama yapma ve temiz su transferi ekipmanları da bulunmaktadır.

Teleskopik Emiş Boomlu Vidanjör; Teleskopik emiş boomlu vidanjörler, kanallarda ve fosseptik çukurlarında birikmiş durumda olan atıkları sahip oldukları özel olarak tasarlanarak üretilmiş olan teleskopik boomları vasıtasıyla açarlar. Bu araçların sahip durumda olduğu güçlü vakum ve basınçlı hava yardımıyla tıkanıklığa yol açmış olan atıkları sahip durumda olduğu hazneye vakumlama işlemi yapabilir. Teleskopik emiş boomlu vidanjörle aynı zamanda tank içerisinde bulunmakta olan basınçlı hava aracılığı ile dışarıya hava ve su pompalayarak sorun oluşturan tıkanık problemlerini giderilebilmektedir.

Küçük, Standart Vidanjörler; Bu tipte anılmakta olan vidanjörlerde esas amaç rögarlarda çeşitli nedenlerden dolayı oluşan basit tıkanıklıkları açmak ve foseptikleri düşük ölçekte çekme işlemini gerçekleştirmektir. Küçük, Standart Vidanjörler araçlarda taşıması yapılabilecek olan su ve atık sıvı miktarı düşük seviyelerdedir. Şehir içinde yaşanan rögar bazlı tıkanıklıklar, site foseptik tıkanıklıkları, standart vidanjörler aracılığıyla çözülebilir nitelikte olan sorunlardır.