Veteriner Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Veteriner Bölümü, hayvan biyolojisi hakkında detaylı ve uygulamalı eğitimin verildiği bir lisans bölümüdür.

Veteriner Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Veteriner Bölümü, 5 yıllık bir lisans bölümüdür. Veterinerlik Bölümü okuyan kişiler, tüm dersleri başarı ile geçtiği takdirde ‘‘Veterinerlik Fakültesi Diplomasını’’ almaya hak kazanır. Daha sonra bu kişiler, “Veteriner Hekim” unvanı alarak çalışma hayatına ilk adımı atabilir. Veteriner Bölümünde öğrencilere daha çok biyoloji ve kimya ağırlıklı dersler gösterilir.

Veteriner Bölümü Nedir?

Veteriner Bölümü, hayvan ıslahı, hayvan bakımı, hayvan üretimi gibi pek çok konu ile ilgilenen bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyacak öğrencilerin sadece hayvanları sevmesi, bu mesleği başarılı bir şekilde yerine getirmesi için yeterli değildir. Bu kişilerin aynı zamanda hayvanlara karşı hoş görülü olması, sabırlı ve özverili olması, disiplinli, sorumluluk sahibi, zor şartlarda çalışmaya dayanıklı olması gerekir.

Veteriner Bölümünün Amacı Nedir?

Veteriner Bölümünün amacı, hayvanların sağlıklı bir şekilde üremesini sağlamak, hayvanları ıslah etmek, hayvan hastalıklarına karşı araştırma yapmak ve hayvanları tedavi etmektir. Pek çok hayati sorumluluğu içinde barındıran Veterinerlik Bölümü, hayvanların yetiştirilmesi, üremesi ve ıslahı gibi konularda araştırma yapılmasını sağlar. Veterinerlik Bölümünde hayvan biyolojisi üzerine incelemeler yapılır.

Veterinerlik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Veterinerlik Bölümü mezunları, hayvan hastalıklarına uygun tedavi yöntemleri bulmak, uygulamak, hayvanların sağlıklı bir şekilde üremesini sağlamak, hayvan üremelerinin kontrolünü sağlamak veteriner hekimlerin başlıca görevleri arasında yer alır. Veteriner hekimler, aynı zamanda hayvan biyolojisi üzerine araştırma ve çalışmalar yapar.

Veterinerlik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Veterinerlik Bölümü, 5 yıllık lisans bölümüdür. Bu bölümde okutulan Dersleri başarı ile geçen öğrenciler Veteriner Hekim unvanı alarak çalışmaya başlarlar. Ülkemizde “hayvan doktoru” olarak da bilinen bu meslek, sadece hayvanların tedavi edilmesini değil hayvanlarla ilgili pek çok çalışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Veterinerlik Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Veterinerlik Bölümü okumak için öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavları başarı ile geçmeleri gerekir. Bu Bölümü tercih edecek kişilerin hayvanlara karşı büyük bir sevgi hissetmesi, şefkatli, sabırlı, özverili ve uzun, zorlu çalışma şartlarına karşı dayanıklı olması gerekir.

Veterinerlik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Veterinerlik Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Fakat bazı üniversiteler öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okuttuğu için öğrenciler yabancı dil eksiğini bu sayede kapatma imkanı buluyor.

Veterinerlik Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Veterinerlik Bölümü, öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarından aldığı sayısal puan yürüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin sayısal becerisinin yüksek olması gerekir.

Veterinerlik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Vücut Sıvılarının Biyokimyası

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi

Organik Kimya

Anatomi

Biyokimya

Histoloji

Fizyoloji

Et ve Et Ürünleri Histolojisi

Sindirim Kanalının Lenfoid Dokusu

Hayvan Davranışları

Dersleri başta olmak üzere Veterinerlik Bölümü okuyan öğrencilere biyoloji ve kimya ağırlıklı dersler veriliyor.

Veterinerlik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Veteriner hekimler pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler, hayvan Bakımı, hayvan üretimi, hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan üremelerinin kontrolü gibi başlıca görevlerini yerine getirir. Aynı zamanda veteriner hekimler pek çok hayvan biyolojisi üzerine araştırma ve çalışmalar yapar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Büyükbaş Hayvan Çiftlikleri

Veteriner Klinikleri

Hayvan Hastaneleri

Gıda Kontrol Merkezleri

Kamu Kuruluşları

Yem Fabrikaları

İlaç Firmaları

Veterinerlik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Veteriner hekimler kendi iş yerlerinde ya da pek çok kurum ve kuruluşlarda görev alma şansı elde eder.

Veterinerlik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Veteriner Fakültesi )

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Veteriner Fakültesi)