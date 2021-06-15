Vesvese nedir, neden olur? Vesvese nasıl anlaşılır?

İslam dininde vesvese ve şetim kavramları birlikte ele alınır. Şetim de vesvese gibi asılsız düşüncelerin kalbe yerleşmesi ve insanı ibadetinden alıkoyması anlamına gelir.

Vesvese Nedir?

Vesvese, şeytanın insanın kalbine soktuğu huzursuzluk verici duygu ve düşüncelerdir. Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadise göre, insana vesvese veren şeytanın adı Hinzap'tır. İblis, Hinzap adlı bu şeytanı insanın kalbine vesvese soksun diye görevlendirmiştir.

Vesvese herkese farklı şekilde sirayet eder. Hinzap, günahkar birisine gidip ''tövbe etmenin beyhude olduğunu'' söyleyebilir. Başka birisine ''bu kadar ibadet etmene gerek yok, sen zaten cennetliksin'' diyebilir.

Vesveselerin ortak özelliği şeytan tarafından kalbe atılmış olmasıdır. Müslümanlar bu tür kuruntulara itibar etmemeli ve kendisini ibadetten alıkoyacak ve imanının zayıflamasına neden olacak her şeyden yüz çevirmelidir.

Vesvese Neden Olur?

Bazı İslam alimlerine göre vesvesenin nedeni insanın nefsani ve dünyevi istekleridir. Bu istekler insanları Allah'ı anmaktan ve ahireti hatırlamaktan alıkoyar. Bazı İslam alimlerine göre ise vesvesenin nedeni şeytandır. Şeytan, insanları kuruntulara, olmayacak hayallere ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan düşüncelere gark ettirir.

Şeytanın bunu yapmasındaki temel amaç insana Allah'ı ve ahiret gününü unutturmak istemesidir. Örneğin bir kişi namaz kılarken şeytan ona ''neden namaz kılıyorsun ki, ahiret diye bir şey yok, her şey bu dünya ile sınırlı'' diye fısıldar. Ya da oruç tutan bir Müslümanın kalbine aslı astarı olmayan düşünceler sokarak onun ibadetine mani olmaya çalışır.

Ulemaya göre vesveseden kurtulmanın tek yolu Allah'a ibadet etmek ve onu Esmaül Hüsnadaki en güzel isimleriyle zikretmektir. Ancak bu şekilde kalbin içine şeytan tarafından yerleştirilen kötü düşüncelerden kurtulmak mümkün olabilir.

Vesvese Nasıl Anlaşılır?

Vesvese salt şüphe ve kandırmacan ibaret olduğu için anlaşılması çok kolaydır. Kişinin kalbine doğan kötü hisler ve aklından geçirdiği kötü düşüncelerin hiçbiri, gerçeklerle örtüşmez. Şeytanın kalbine vesvese attığı mümin kullar, Hak ile Batılı ayıran İslam'a sarılmalı, ibadetlerini aksatmadan yerine getirmelidir.

Nas ve Felak Surelerini okumak da vesveselerin kalpten çıkarılmasını kolaylaştırır. Kalbine vesvese atılan tüm mümin kullar, Allah'a sığınmalı, yardımın ancak Ondan geleceğini hiçbir zaman unutmamalıdır. Ancak bu sayede tüm kuruntulardan ve kötü düşüncelerden kurtulabilirler.