Vergi Müfettişi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Vergi Müfettişi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Birçok kişi mezun olduğu bölümden sonra gerekli eğitimler alarak vergi müfettişi olmak için çalışmalarda bulunur. Hem kamuda görev alması hem de gelir düzeyi yüksek olan mesleklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkan vergi müfettişliği birçok kişinin istediği mesleklerden bir tanesidir.

Vergi Müfettişi Kimdir?

Vergi müfettişi işletmelerin veya bireylerin vergi yüklerini hesaplamak bu kişilerin ya da işletmelerin vergi beyannamelerini kontrol ederek vergi kaçakçılığını belirlemekle yükümlü olan kamuda görev yapan kişilere verilen isimdir. Bu sebeple birçok kişi aldığı eğitimi tamamladıktan sonra kpss’ye girerek gerekli puanı almak için çabalamaktadır.

Vergi Müfettişi Nasıl Olunur?

Vergi müfettişi olmak isteyen kişiler için birçok bölüm bulunmaktadır. Vergi müfettişi olmak isteyen kişiler üniversitelerin istenilen 4 yıllık fakültelerinden mezun olarak kpss'ye girerek istenilen puanı almaları gerekmektedir. Vergi müfettişi olmak isteyen kişiler üniversitelerin 4 yıllık belirtilen bölümlerinden mezun olmalıdır. Bu bölümler ise;

- Hukuk

- İşletme

- İktisat

- Siyasal bilimler

- İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden

- Endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olan kişiler KPSS'ye girerek maliye bakanlığının belirlediği puanı elde etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerin;

- 35 yaşını doldurmamış olması

- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olması

- Akli melekelerinin yerinde olması

- Kamu haklarından mahrum bulunmaması

- Askere yükümlülüğünün bulunmaması

- 657 numaralı devlet memurları kanununda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması

- Vergi müfettiş yardımcısı olarak 3 yıl çalışmış olması

-Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınava girdikten sonra müfettişliğe yükselme şartlarında olması gerekmektedir.

Vergi Müfettişliği İçin Gerekli Olan Nitelikler Nelerdir?

Vergi müfettişliği için kişilerin birçok niteliğe sahip olması gerekmektedir. Bunlar;

- Problem çözme becerisinin gelişmiş olması

- Analitik düşünme yeteneğine sahip olması

- İyi bir gözlemci olması

- Güvenilir bir insan olması

- İnsan ilişkileri için gerekli olan yazılı ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek olması

- İnisiyatif alabilmesi ve bağımsız düşünebilmesi gibi özellikler olmaktadır.

Vergi Müfettişi Ne İş Yapar?

Vergi müfettişleri maliye bakanlığına bağlı olarak hizmet veren bireylerdir. Şirketlerin veya bireylerin belirlenen süreler dahilinde vergilerin ödemediği satılırsa vergi müfettişleri bu süreçte devreye girer. Aynı zamanda vergi müfettişleri şirket ortaklık veya bireylerde vergilendirme ile ilgili konularda kişilere tavsiye vermek, potansiyel dolandırıcılık olaylarının tespit etmek ve bu alanda raporlar yazmak, vergi mükelleflerinin incelemek vergi kaçırma fiillerini araştırmak vergi kaçırma veya yalan beyanla ilgili yapılan şikayet ve ihbarları incelemek ile ilgili çalışmalarda bulunur. Aynı zamanda değerlendirmek icra iflas dairesi memurları ile ilgili çalışmaları denetlemek bakanlık tarafından istenilen teftiş görevlerini yerine getirmek de vergi müfettişlerinin yaptığı işler arasındadır.

Vergi Müfettişlerinin Maaşları Ne Kadardır?

Vergi müfettişliği kamuya bağlı bir müfettişlik görevidir. Bu sebeple vergi müfettişi olmak birçok kişinin hayalidir. Vergi müfettişliği için gereken şartları yerine getiren kişiler vergi müfettişi olarak görev yapar. Vergi müfettişlerinin ortalama maaşı standart maaşın çok üzerinde olduğu için kişiler bu mesleği ayrıca ister. Vergi müfettişlerinin ortalama maaşı 2020 itibariyle 8090 tl olarak bilinmektedir. Bu maaşın üst ve alt sınırlarda mevcuttur.