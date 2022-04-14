Verb Ne Demek? İngilizce'de Verb Türkçe Anlamı Nedir

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İngilizce dilinde yaygın olarak birçok sözcük türü kullanılıyor. Verb sözcüğü de, çok yaygın kullanılan bir sözcük türüdür. Verb kelimesinin Türkçe karşılığı, fiildir. Fiil anlamıyla kullanılan bir İngilizce sözcüktür.

Verb Ne Demek?

İngilizce diline ilgi duyanlar, farklı sözcüklerin anlamlarını öğrenmek isteyebiliyor. Merak edilen kelime anlamları için sözlüklerden yardım alınabiliyor. İngilizce kelimelerin taşıdığı anlamlarıyla ilgilenen bireyler, Türkçe karşılıklarını öğrenmek istiyor. Verb sözcüğü, İngilizce dilinde kullanılan ve fiil anlamına sahip olan bir kelimedir.

İngilizcede Verb Türkçe Anlamı Nedir?

Verb sözcüğü İngilizce olan sözcükler arasındadır. İngilizce kelimelerin Türkçe karşılıkları merak edilebiliyor. Bireyler İngilizce diline ait olan verb sözcüğünün anlamlarına ulaşmak istiyor. Verb sözcüğü, Türkçe dilinde fiil anlamına sahiptir.