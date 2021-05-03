Vasvar Antlaşması Nedir? Vasvar Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Vasvar Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti Avrupalı devletlerden bir kale daha almıştır. Fakat Osmanlı devleti bu kaleyi alırken hiç de kolay ele geçirmemiştir.

Vasvar Antlaşması Nedir?

Vasvar Antlaşması Osmanlı devleti için oldukça önemli bir kale olmaktadır. Çünkü Uyvar kalesi Eflak ve Boğdan topraklarının güvenliği ve orta Avrupa’ya ulaşımın sağlanması için bu kalenin alınması gerekmektedir. Özellikle Osmanlı devletinin Avrupa devletlerine yapacağı seferler için bu kale oldukça önemli olmaktadır.

Bu nendle Osmanlı devleti bu kaleyi alması çok önemli ve Hayati olmaktadır. Yapılan savaşlar sonucunda Osmanlı devletini yenebilmek için çok mücadele gösteren Avrupalı devletler oldukça önemli bir kaleyi kayıp etmişlerdir. Bu kayıp sonucunda Osmanlı devleti ile barış için Vasvar Antlaşması yapmışlardır.

Vasvar Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Vasvar Antlaşması Osmanlı devleti ile Avusturya Arşidükü arasında gerçekleşmiştir. Anlaşma sırasında Osmanlı devletini temsil eden paşalar Osmanlı devleti sultanı adına imzayı atmışlardır. Ve Uyvar kalesini resmi olarak Vasvar Antlaşması ile almışlardır.

Vasvar Antlaşması Tarihi ve Özeti

Vasvar Antlaşması 10 Ağustos 1664 yılında Avusturya ile Osmanlı devleti arasında gerçekleşen bir anlaşma olmaktadır. Bu anlaşma ile birlikte resmi olarak Uyavr kalesi Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir. Bu anlaşma devamında Avrupa’da bir deyim bile oluşmuştur. Bu anlaşma ile Uyvar kalesi önünde bir Türk gibi güçlü lafı ünlü olmuştur. Çünkü Avusturyalı askerler Türkleri artık zorlayabilmektedirler.

Vasvar Antlaşması Maddeleri

Vasvar Antlaşması maddeleri daha çok Osmanlı Devleti lehinde olan anlaşma olmaktadır. Bu anlaşma aile orta Avrupa’nın güvenliği tam olarak sağlanmıştır. Osmanlı ekonomisi Vasvar Antlaşması ile rahat bir nefes almıştır. Vasvar Antlaşması maddeleri şöyle olabilmektedir.

l Savaşta Osmanlı devletinin almış olduğu Uyvar kalesi kesinlikle yıkılmayacak ve Osmanlı devletine ait olmaktadır. Fakat Zerinvar kalesi Osmanlı devletinden yıkılıp Avusturya’ya verilecek ve bir daha inşa edilmeyecektir.

l Erdel beyliği Osmanlı devletinde kalacak fakat her iki devlet de Erdel bölgesinden asker çekecektir.

l Osmanlı devleti Erdel devletine karşı koyacak ve Avusturya’ya saldırmasını engelleyecektir.

l Her iki devlette birinin topraklarını hiç bir şekilde rahatsız etmemesi gerekir ve yasaktır.

l Avusturya devleti Osmanlı devletine savaş tazminatı ödeyecektir. Ve her iki devlette bir birlerine bir hediye göndereceklerdir.

l Anlaşma her iki devlet içinde korunacak ve bu koruma en az 20 yıl olacaktır.

l Osmanlı ordusu hükümdar tarafınca onaylanıncaya kadar askeri faaliyetlerinde özgür olacaklardır.

Vasvar Antlaşması Önemi

Vasvar Antlaşması ile Osmanlı devlet, ekonomik yönde oldukça önemli bir pozisyona gelmiştir. Çünkü hemen hemen her cephede bir başarı elde edip bu başarılar soncunda tazminatlar almaktadır. Ayrıca Vasvar Antlaşması ile Osmanlı Devleti tekrar orta Avrupa’nın hâkimi olmaktadır. Avusturya devleti yaklaşık yirmi yıl boyunca kendini toplayamayacak şekilde yaralanmıştır. Osmanlı ordusu ve askeri Uyvar kalesi ganimetleri ile genel olarak zenginleşmiştir.

Vasvar Antlaşması Sonuçları

Vasvar Antlaşması sonuçları olarak Türkler karşı yavaş yavaş karşı gelineceği anlaşılmıştır. Çünkü artık Osmanlı devleti oldukça kolay bir şekilde topraklarını büyütememektedir. Bu durum orta Avrupa’dan batı Avrupa’ya kadar pek çok yerde duyulmuştur ve pek çok devletin güçlenmesine neden olmuştur.