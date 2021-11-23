Vasıta eki nedir, edat ya da çekim eki midir? Vasıta hali eki örnekleri ile konu anlatımı

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İle bağlacı bazı cümlelerde ''ve'' anlamında kullanılır. Bu tür cümlelerde ile bağlacı kelimeyle bitişik değil ayrı yazılmalıdır. Örnekler:

1- Kırtasiyeden defter ile cetvel aldım. (Ve anlamında kullanılmış)

2- Antalya'ya bu sefer uçakla gideceğiz. (Vasıta eki olarak kullanılmış)

Vasıta Eki Nedir?

Bir cümle içerisindeki eylemin hangi araçlarla ya da aletlerle yapıldığını bildiren eklere vasıta eki denir. Cümledeki vasıta eki almış kelimeleri bulmak için yükleme ''ne ile'' ya da ''kiminle'' soruları sorulur.

Örnekler:

1- İlk maaşımla sana istediğin kıyafeti alacağım.

Ne ile - İlk maaşımla

2- İpek'le ben iki yıl önce tanıştık

Kim ile - İpek ile

Vasıta eki ile bağlaç olan ''ile'' birbirine karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan ile, anlamca birbirleriyle ilintili olan kelimeleri birbirine bağlar ve ayrı yazılır.

Örnekler:

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1- Samet ile Ebru'nun düğünü ne zaman?

2- Sinema ile fotoğraf sanatı arasında dağlar kadar fark var.

Vasıta Eki Edat ya da Çekim Eki midir?

Vasıta eki edat değil çekim ekidir. Cümledeki eylemlerin hangi araçlar kullanılarak yapıldığını bildirir.

Vasıta Hali Eki Örnekleri ile Konu Anlatımı

A - Olumlu Cümlelerde Vasıta Hali Eki

1- İnternet bağlantısıyla ilgili şikayetleriniz için şu numarayı arayabilirsiniz.

Bağlantı - Bağlantısıyla

2- Kitaplarımla ilgili yapılan tüm yapıcı eleştirilere açığım.

Kitaplar - Kitaplarımla

3- Oraya en kolay taksiyle gidebilirsiniz.

Taksi - Taksiyle

4- Sizinle apartman yöneticisiyle ilgili konuşmak istiyordum.

Yönetici - Yöneticisiyle

5- Benden öğrendiği bilgilerle ahkam kesmesi çocukça.

Bilgiler - Bilgilerle

6- Mezuniyet tezimle alakalı sormak istediğim birkaç soru var.

Tez - Tezimle

7- Yarın dayımlarla birlikte önce pikniğe sonra sahile gideceğiz.

Dayımlar - Dayımlarla

B- Zamirlerde Vasıta Hali Eki

1- Bu meselenin benimle ne ilgisi var şimdi?

Benim - Benimle

2- Onunla tanıştığımız gün daha dün gibi hatırımda.

Onun - Onunla

3- Sizinle daha önce bir yerde karşılaşmış mıydık?

Sizin - Sizinle

4- Seninle ilgili çok fazla şikayet almaya başladık.

Senin - Seninle

5- Bizimle ne alıp veremediği var acaba?

Bizim - Bizimle

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6- Onlarla ilgili anlatılan çoğu şey uydurma ve abartı.

Onlar - Onlarla

C- Soru Cümlelerinde Vasıta Hali Eki

1- Sinemayla kaç yıldır uğraşıyorsunuz?

Sinema - Sinemayla

2- Romanla ilgilenmeden önce sadece şiir mi yazıyordunuz?

Roman - Romanla

3- Mersin'e ailenle birlikte mi gittin?

Ailen - Ailenle

4- Bu kadar kişiyle tek başına mı uğraştın?

Kişi - Kişiyle

5- Saçma sapan sorunlarla kendini yeterince üzmedin mi?

Sorun - Sorunlarla

D- Olumsuz Cümlelerde Vasıta Hali Eki

1- Ketum biri olduğu için evle ilgili sorunları kimseyle paylaşmıyor.

Ev - Evle

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2- Bu kadar çok meseleyle tek başıma mücadele edemem ki.

Mesele - Meseleyle

3- Henüz kitapla ilgili olumlu ya da olumsuz hiçbir geri dönüş almadım.

Kitap - Kitapla

4- Sadece başkalarına ait olan fikirlerle bir yere varamazsın.

Fikirler - Fikirlerle

5- Bu kadar çok dert ve sıkıntıyla boğuştuğunu bilmiyordum.

Sıkıntı - Sıkıntıyla