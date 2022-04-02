Varlık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Varlığın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Türkçe dersi eğitimi almış bireyler eş anlamlı sözcükler konusunu mutlaka bilmektedir. Çünkü Türkçe dersinde eş anlamlı sözcükler ayrı bir başlık altında anlamlarıyla beraber öğretilmektedir. Örneğin zıt anlamlı sözcükler de tıpkı eş anlamlı sözcükler gibi Türkçe'nin bir konusudur.

Varlık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Varlık kelimesinin eş anlamlı sözcüğüne geçmeden önce kelimenin tanımını yani ne anlama geldiğini bildirelim. Evrende veya düşüncelerde var olma hali, var oluş, evrende var olan her şey varlık olarak tanımlanmaktadır. Varlık aslında felsefe biliminin bir konusudur. Bu kavram var olan veya var olduğu söylenen şeyleri kapsamaktadır.

Örneğin ayakkabı, ayna, elbise, şişe, kalem, defter, silgi gibi ve daha nice nesneler varlık olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında insanlar, hayvanlar ve bitkiler de canlı varlıklar arasında yerini almaktadır.

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Varlık kelimesine karşılık gelen yani aynı anlama gelen birden fazla eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Varlık kelimesinin eş anlamlı sözcükleri hayat, beden, varoluş, vücut, mevcudiyet, zenginlik kelimeleridir. Bu kelimeler varlık yerine kullanılarak varlığın yukarıda anlatmış olduğumuz anlamını karşılamaktadır. Elbette ki genellikle varlık kelimesinin eş anlamlı sözcükleri yerine daha çok doğrudan varlık sözcüğü kullanılmaktadır.

Varlık Kelimesinin Eş Anlamlarıyla İlgili Örnek Cümleler(TDK)

Bu başlıkta hem varlık kelimesini hem de varlık kelimesinin yerine kullanılabilen eş anlamlı sözcükleriyle ilgili örnek cümlelere yer verdik. İşte örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Çocuğum hayatını babasına borçludur. Bu örnek cümlede hayat kelimesi varlık kelimesinin yerine kullanılmıştır. Çünkü hayat kelimesi varlık kelimesinin eş anlamlı sözcüğü olarak geçmektedir. Çocuğum varlığını babasına borçludur derken de cümlenin anlamı bozulmamaktadır.

Benin bedenim sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu cümlede beden kelimesi varlık kelimesinin yerine kullanılmıştır. Bilindiği gibi varlık kelimesinin eş anlamlı sözcüklerinden biri de beden kelimesidir. Benim varlığım sonsuza kadar yaşayacak derken de cümlenin anlamı bozulmamaktadır.

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Felsefe insanın varoluş sebebini de araştırmaktadır. Bu örnek cümlede varoluş kelimesi varlık yerine sözcüğü yerine kullanılmıştır. Çünkü varlık kelimesinin eş anlamlı sözcüklerinden biri de varoluş kelimesidir. Felsefe insanın varlık sebebini de araştırmaktadır derken cümlenin anlamı bozulmamaktadır.

Efe beyin vücudu zarar görmüştü. Bu cümlede vücut kelimesi varlık kelimesinin yerine kullanılmıştır. Varlık sözcüğünün eş anlamlı bir diğer kelimesi de vücut kelimesidir. Efe beyin varlığı zarar görmüştü derken de cümlenin anlamı bozulmamaktadır.

Vatanın bölünmezliği milletin mevcudiyetine bağlıdır. Bu cümlede varlık kelimesinin yerine eş anlamlı sözcük olan mevcudiyet kelimesi kullanılmıştır. Vatanın bölünmezliği milletin varlığına bağlıdır derken de cümlenin anlamı bozulmamaktadır.

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Gözde'nin zenginliği kalbinden geçen sevgidir. Bu cümlede zenginlik kelimesi varlık kelimesinin yerine kullanılmıştır. Varlık kelimesinin vermiş olduğu anlamın aynısını eş anlamlı sözcük olan zenginlik sözcüğü vermektedir. Gözde'nin varlığı kalbinden geçen sevgidir derken de anlam bozulmamaktadır.