Vareste Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Vareste Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Vareste kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Halas 2- Arı 3- Uzak 4- Hür 5- Bağımsız 6- Azade 7- Resen 8- Bağsız

Vareste Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan vareste kelimesi, kurtulmuş ve rahata ermiş anlamına gelir. Bu sözcük başta gazel ve kaside olmak üzere divan birçok manzum eserde mazmun olarak kullanılır. Örnekler:

1- Vareste-i Dert - Dertten Kurtulmak 2- Vareste-i Maraz: İyileşmek

3- Vareste-i Musibet - Sıkıntı veren şeylerden kurtulmak

Vareste kelimesinin yan anlamı ise özgürdür. Kişinin bağlarından kurtulmasına ve özgürlüğüne kavuşmasına vareste olmak denir.

Vareste Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Vareste kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Acı veren şeylerden kurtulmuş, mutlu, mesut

Haberin Devamı

İkinci Anlamı: Hür, azade, serbest

Vareste Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Keşke ben de senin gibi dertlerimden vareste olup yeniden mutluluğu tadabilsem.''