Varak nedir ve nasıl yapılır? Altın varak nasıl temizlenir ve kullanılır?

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Oldukça hoş ve gösterişli bir etki yaratması ile beraber varak günümüzde birçok farklı alanda kullanılır. Özellikle daha çok altın üzerinden ele alınması ile beraber, değişik şekiller üzerinden değerlendirilir.

Varak Nedir?

Belli bir kelime üzerinden ele alınması ile beraber varak sözcüğü TDK kapsamında ifade edilir.

- Yaprak

- Yazılı kağıt

Özellikle ince tabaka halinde kesilmiş ve hazırlanmış olan, birçok farklı nesne varak olarak ifade edilir.

Varak Nasıl Yapılır?

Özellikle belli bir işlemden geçirilmesi ile beraber, varak ince levha haline getirilir. Daha sonra süsleme sanatı kullanmak suretiyle bu ince tabaka isteğe bağlı olarak farklı şekiller haline getirilir. Gerçek altın varaklar çok pahalı olduğu için, günümüzde daha çok imitasyon altın üzerinden varak tasarımı değişik yerler için kullanılır.

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Altın Varak Nasıl Temizlenir?

Altın varaklar özellikle alkol kullanılmak suretiyle fırça eşliğinde düzgün bir şekilde temizlenir. Aynı zamanda bunun yerine terebentin kullanmak suretiyle de temizleme imkanı bulunmaktadır. Düzenli olarak yapılan temizlik ile beraber altın varaklar etkili görseli ile farklı alanlarda keyifle kullanılır.

Altın Varak Nasıl Kullanılır?

Altın varak özel ve ince tabaka kapsamında hazırlanması ile beraber farklı şekilde üzerinden kullanılır. Bu açıdan birçok farklı alanda özellikle süs amaçlı değerlendirildiğini ifade etmek mümkündür. Genelde avizeler, çerçeveler ya da tavan kaplaması üzerinden kullanıldığını ifade etmek gerekir. Tabii isteğe bağlı olarak birçok farklı eşya üzerinden de güzel bir şekil ile beraber kullanım imkanı vermektedir. Günümüzde hala değerlendirilen ve pek çok kişi tarafından sevilen süsleme sanatları arasında gelir.