Van kedisi nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Van kedisi yazımı

Birçok hayvanın adı biri özel isim olmak üzere iki kelimeden oluşur. Örnekler:

1- Bengal Kedisi 2- British Shorthair (İngiliz Kedisi) 3- Sibirya Kurdu

4- Alman Çoban Köpeği 5- Fars Kedisi. Tamlamalarda özel isim kullanıldığı için bu kelimelerin tamamı ayrı yazılır.

TDK'ya Göre Van Kedisi Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Van kedisi, adını Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van şehrinden almıştır. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir.

VAN KEDİSİ

Kelimenin ''Vankedisi'' şeklinde yazılması ise hatalıdır. Dil bilgisi kurallarına göre özel ve cins isimler bitişik yazılmaz.

Örnek Cümleler:

1- Bir gün Van kedisi sahiplenmeyi çok istiyorum. - Doğru

2- Arkadaşımın Pamuk adında bir Vankedisi var. - Yanlış

Not: Van Kedisi tamlaması, cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın, Van kelimesinin ilk harfi büyük yazılmalıdır Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalarda da özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Çocukluğumdan bu yana hep Van kedisi bakmak istemişimdir.

(Doğru Kullanım)

2- Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de van kedileri çok seviliyor.

(Yanlış Kullanım)