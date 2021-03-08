Vakit Nakittir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Zamanın önemiyle ilgili söylenmiş birçok atasözümüz var. ''Bugünün İşini Yarın Bırakma'' sözü en bilinen ve en çok kullanılan atasözlerimizden biridir ''Erteye Kalan Arkaya Kalır'' sözü de zamanı doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatır.

Vakit Nakittir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlam: Zamanı kıymetli yapan şey geri döndürülemez oluşudur. Bu nedenle her şeyi tam zamanında yapmaya gayret göstermeliyiz. İşleri başka zamana ertelemek hem zaman hem de para kaybetmemize neden olabilir. Maddi kayba uğramamak ve gelecekte pişman olmamak için vaktimizi verimli kullanmalıyız.

İkinci Anlam: İş dünyasında zaman para ile eş değerdir. İşini aksatmadan sürdürenler ve zamanı verimli bir şekilde kullananlar daha başarılı olur. Başarı ise parayı beraberinde getirdiği için Vakit Nakittir denmiştir.

Vakit Nakittir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Vakit nakittir diyerek hemen işe koyulduk.