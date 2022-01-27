Vaat etmek nasıl yazılır? Vaat etmek kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

''Etmek'' yardımcı fiiliyle kullanılan kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- Fark etmek 2- Emretmek 3- Terk etmek 4- Farz Etmek 5- Hissetmek
6- İdrak etmek 7- Zannetmek 8- Zemmetmek 9- Zehretmek
Vaat Etmek Nasıl Yazılır?
Vaat etmek, hem belli başlı konular hakkında söz vermek hem de bir işin sorumluluğunu üstlenmek anlamına gelir.
16. yüzyılda literatüre girmiş olan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.
VADETMEK
Vaat Etmek Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
''Etmek'' fiiliyle birlikte kullanıldığında vaat kelimesindeki ''a'' harflerinden biri düşer. Buna ünlü düşmesi denir. Bu nedenle kelimenin doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır.
VADETMEK - Doğru
VAAT ETMEK - Yanlış
Vaat Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- O kadar çok şey vadetmiş olmasına rağmen birini bile yerine getirmedi.
(Doğru Kullanım)
2- Boş şeyler vaat etmek yerine sadece yapabileceğin şeylere dair söz vermelisin.
(Yanlış Kullanım)