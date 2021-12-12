Uzuv nedir? İnsan uzuvları neresidir? Uzuv kaybı ve kopması nedir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmazFormula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'#Max Verstappen
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Canlı | Beşiktaş-Kayserispor maçı başladıCanlı | Beşiktaş-Kayserispor maçı başladı#Beşiktaş
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Türkiye günlerce Berfini konuşmuştu Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendiTürkiye günlerce Berfin'i konuşmuştu! Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendi#Berfin Özek
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Şaka gibi olay Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdiŞaka gibi olay! Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi#Köpek
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Uzuv nedir? İnsan uzuvları neresidir? Uzuv kaybı ve kopması nedir?

#Uzuv#Organizma#Canlı
Uzuv nedir İnsan uzuvları neresidir Uzuv kaybı ve kopması nedir

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''uzv'' şeklinde geçen uzuv kelimesi 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Canlı organizmalarda, belli başlı görevleri yerine getiren ve canlılığın devamını sağlayan organlara uzuv denir. Uzuvlar, bulundukları yere ve görevlerine göre birçok türe ayrılır. Örneğin, beş duyu organımız, dil, deri, göz, burun ve kulaktır. Uzuv nedir? İnsan uzuvları neresidir? Uzuv kaybı ve kopması nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Uzuv kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Aza 2- Organ 3- Aygıt 4- Vasıta 5- Üye 6- Örgen 7- Mensup 8- Parça

 Uzuv Nedir?

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan uzuv kelimesi hem sözlük hem de mecazi anlamda kullanılır. Uzuv kelimesinin sözlük anlamı organdır. Bir bütünü oluşturan ya da bir mekanizmanın çalışabilmesi için gerekli olan tüm temel parçalara uzuv denir. Bir topluluğa ya da kuruma üye olan kişilere de uzuv denir.

 Uzuv Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Kazada uzuvlarını kaybeden Hasan, çalıştığı şirkete dava açtı.

 (Bu cümlede uzuv kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır.)

 2- Tek bir uzvun bile eksik ya da hatalı olması, makinenin çalışmamasına neden olur.

 (Yukarıdaki cümlede uzuv kelimesi, parça ve aygıt anlamında kullanılmış.)

 Not: Bu kelimenin çoğulu ''aza'' ve ''uzviyet'' şeklinde yazılır. ''Aza'' kelimesinin Türkçe karşılığı bir yapıyı ya da sistemi oluşturan parçalardır. Ancak günümüzde bu kelime daha çok ''üye'' anlamında kullanılır.

 Örnek Cümleler:

Haberin Devamı

 ''Tam 6 yıldır azası olduğum dernekten istifa etmek zorunda kaldım.''

 İnsan Uzuvları Neresidir?

 Vücudumuzda toplam 78 tane uzuv bulunmaktadır. Bu uzuvlardan en büyüğü karaciğer, en küçüğü ise epifiz bezidir.

 A- Sindirim Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

 1- Mide

 2- Ağız

 3- İnce Bağırsak

 4- Kalın Bağırsak

  1. B) Boşaltım Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

 1- Karaciğer

 2- Böbrek

  1. C) Sinir Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

 1- Omurilik

 2- Beyin

  1. D) Dolaşım Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

 1- Kalp

 2- Damarlar

  1. E) Vücudumuzda Yer Alan Diğer Uzuvlar

 1- El

 2- Parmak

 3- Bacak

 4- Eklem

 5- Göz

 6- Burun

 7- Kulak

 8- Dil

 9- Ayak

 10- Çene

 11- Safra Kesesi

 Uzuv Kaybı ve Kopması Nedir?

 Kazalar tedavi gerektirmeyen kazalar, ayakta tedavi edilen kazalar ve kayıp günle sonuçlanan kazalar olmak üzere üçe ayrılır. Yaşanan kazalarda parmakların bacağın ya da kolun kopmasına uzuv kaybı denir. Kısmi uzuv kaybı vakalarında, yapılan ilk yardımla kopan uzuv yerine dikilebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzuv#Organizma#Canlı

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat