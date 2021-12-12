Uzuv nedir? İnsan uzuvları neresidir? Uzuv kaybı ve kopması nedir?

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Uzuv kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aza 2- Organ 3- Aygıt 4- Vasıta 5- Üye 6- Örgen 7- Mensup 8- Parça

Uzuv Nedir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan uzuv kelimesi hem sözlük hem de mecazi anlamda kullanılır. Uzuv kelimesinin sözlük anlamı organdır. Bir bütünü oluşturan ya da bir mekanizmanın çalışabilmesi için gerekli olan tüm temel parçalara uzuv denir. Bir topluluğa ya da kuruma üye olan kişilere de uzuv denir.

Uzuv Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Kazada uzuvlarını kaybeden Hasan, çalıştığı şirkete dava açtı.

(Bu cümlede uzuv kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır.)

2- Tek bir uzvun bile eksik ya da hatalı olması, makinenin çalışmamasına neden olur.

(Yukarıdaki cümlede uzuv kelimesi, parça ve aygıt anlamında kullanılmış.)

Not: Bu kelimenin çoğulu ''aza'' ve ''uzviyet'' şeklinde yazılır. ''Aza'' kelimesinin Türkçe karşılığı bir yapıyı ya da sistemi oluşturan parçalardır. Ancak günümüzde bu kelime daha çok ''üye'' anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

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''Tam 6 yıldır azası olduğum dernekten istifa etmek zorunda kaldım.''

İnsan Uzuvları Neresidir?

Vücudumuzda toplam 78 tane uzuv bulunmaktadır. Bu uzuvlardan en büyüğü karaciğer, en küçüğü ise epifiz bezidir.

A- Sindirim Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

1- Mide

2- Ağız

3- İnce Bağırsak

4- Kalın Bağırsak

B) Boşaltım Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

1- Karaciğer

2- Böbrek

C) Sinir Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

1- Omurilik

2- Beyin

D) Dolaşım Sisteminde Yer Alan Uzuvlar

1- Kalp

2- Damarlar

E) Vücudumuzda Yer Alan Diğer Uzuvlar

1- El

2- Parmak

3- Bacak

4- Eklem

5- Göz

6- Burun

7- Kulak

8- Dil

9- Ayak

10- Çene

11- Safra Kesesi

Uzuv Kaybı ve Kopması Nedir?

Kazalar tedavi gerektirmeyen kazalar, ayakta tedavi edilen kazalar ve kayıp günle sonuçlanan kazalar olmak üzere üçe ayrılır. Yaşanan kazalarda parmakların bacağın ya da kolun kopmasına uzuv kaybı denir. Kısmi uzuv kaybı vakalarında, yapılan ilk yardımla kopan uzuv yerine dikilebilir.