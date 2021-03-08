Üzümün Çöpü Var Armudun Sapı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle insan ilişkileri açısından birçok farklı durum karşısında, üzümün çöpü var armudun sapı güzel bir uyum sağlamaktadır. Duruma hitap edecek biçimde cümle içerisinde veya tek başına bu güzel atasözü kullanılabilir.

Üzümün Çöpü Var Armudun Sapı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı insanlar her şeyde kusur bulur ve mutlaka laf söyler. Aynı zamanda hiçbir şeyi beğenmez ve mutlaka tabiri caizse çamur atar. İşte böyle insanlar için üzümün çöpü var armudun sapı şeklinde cümle kullanılır.

Üzümün Çöpü Armudun Sapı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Üzümün çöpü armudun sapı atasözü cümle içerisinde ve tek başına kullanılabilecek, uyumlu ve en çok bilinen atasözlerinden biridir.

‘’Üzümün çöpü armudun sapı diye diye bu yaşa kadar bir türlü evlenemedi.’’