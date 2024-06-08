Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi

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BİLFEN LİSELERİ

TÜRKÇE SORULARINDA SÜRPRİZ YOK

TYT, Türkçe sorularının soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer nitelikteydi. Soruların 33’ü anlam bilgisi, 7’si dil bilgisi konularını ölçtü. Sınavda yeni nesil sorulara yer verilmedi. Dili kullanma gücü ve analize bağlı sorular soruldu. Paragraf sorularında öğretici ve bilimsel metinlerden yararlanıldı. Yardımcı düşünce sorularının bir kısmının çeldiricilerinin oldukça güçlü hazırlandığı sınavda, dil bilgisi sorularında temel dil bilgisi konularını sorgulandı. Sorularda sürpriz yoktu, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı.

TARİH TYT MANTIĞINA UYGUNDU

Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak soruldu. Sorular genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine kurgulanmıştı. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemişti ancak, Türk- İslam Devletleri ile ilgili soruda döneme ait bilgiler de vardı. 9’uncu sınıf kazanımlarından 1, 10’uncu sınıf kazanımlarından 1, 11’inci sınıf kazanımlarından 1, 12’nci sınıf kazanımlarından 2 soru soruldu. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma ölçüldü. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınavdı.

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PARAGRAFLARIN ANLAŞILMASI GÜÇTÜ

Felsefe soruları konulara ve kazanımlara uygun, soruların biri zor, üçü kolay ve biri orta düzeydeydi. Ortak sorular genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde olup biri bilgiyi ölçmeye yönelikti. Direkt bilgi sorusu olmasa da paragrafların anlaşılmasının zor olduğunu söyleyebiliriz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi almayan öğrencilerin çözdüğü felsefe soruları ise 1’inci kısımda yer alan felsefe sorularına göre daha kolay sorulardı. ÖSYM geçen senelerde olduğu gibi bu sene de film örneği üzerinden soru sormuştu.

KOLAY VE ORTA ZORLUKTAYDI

Din kültürü ve ahlak bilgisinde 1 bilgi, 3 yorum ve 1 de bilgiye dayalı yorum sorusu şeklinde sorular yer aldı. Zorluk derecesine bakıldığında 5 sorunun da kolay ve orta zorlukta olduğu görülmüştür. Genel olarak sınav metinden genel yargı çıkarmak, sonuca ulaşmak, akıl yürütme ve kavram kullanabilme becerisini ölçmeye yönelikti. Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Sorular 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından geldi.

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SORULAR NET VE ANLAŞILIRDI

Coğrafya soruları, 9 ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup müfredat dışı bir soru yoktu. Geçen yıl olduğu gibi 9’uncu sınıftan 2, 10’uncu sınıftan 3 soru soruldu. Sınavda, coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, grafik ve harita okuma, bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer aldı. Sorular net ve anlaşılırdı ancak bazıları zorlayıcı nitelikteydi. Coğrafya dersi programındaki kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan, harita ve grafik okuma becerisini geliştirmiş olan öğrencilerin çözebileceği bir sınavdı.

SEÇİCİ SORULAR AZDI

Matematik testindeki sorular son yılların sorularına göre daha rahat çözülebilir nitelikteydi. Temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı. Geometri testi ise orta düzeyde sorulardan oluştu ve yeni nesil sorular günlük hayata entegre edilerek soruldu. Matematik soruları MEB müfredatına uygundu. Konu dağılımı geçmiş yıllardaki sınavlarla paraleldi. Seçici soruların az olduğu bir sınavdı.

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YETERİNCE SORU ÇÖZEN BAŞARILI OLUR

Fizikteki tüm sorular kazanımlarla uyumluydu. Bazı sorular gündelik yaşam deneyimleri ile yorumlanabilecek, geçmiş yıllarda çıkan sorularla benzerdi. Soruların metinleri uzun tutularak dikkatli öğrencilerin ayırt edilebileceği bir sınav oldu. 7 sorunun üçü 9’uncu sınıf, dördü 10’uncu sınıf kazanımlarından çıktı. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular sınavda yer aldı.

GRAFİK İÇEREN SORU YOKTU

Kimya soruları 9 ve 10’uncu sınıf konu kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştı. Sınav bilgi ağırlıklı, anlaşılır ve orta zorlukta sorulardan oluşmuştu. 9’uncu sınıf konularından 4, 10’uncu sınıf konularından 3 soru sorulmuştu. İşlem yapılmasını gerektiren 2 soru vardı. Grafik içeren sorulara yer verilmemişti ve öncüllü soru sayısı ikiydi. Temel kimya bilgisine sahip, konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrenciler için yapılabilir düzeyde bir sınavdı.

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KAZANIMLARA UYGUN SORULAR VARDI

Biyolojide sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğunu gözlemledik. 9 ve 10’uncu sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorular vardı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ



ANLAM VE PARAGRAF SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Türkçe testinde geçen yıl olduğu gibi 7 dil bilgisi sorusu soruldu. 2 yazım, 2 noktalama, 1 öge, 1 tamlama ve 1 yüklemin türü sorusu geldi. Bu başlıklar Türk dili ve edebiyatı dersi ortaöğretim programlarının kazanımlarıyla örtüştü. Sorulardaki çeldiriciler öğrencileri zorlamayacak nitelikte hazırlanmıştı. Anlam ve paragraf sorularında ise farklı bir soru tarzı olmamakla birlikte metinler genellikle günlük hayat, edebiyat ve teknoloji ile ilgiliydi. Bununla birlikte çeldiricileri oldukça kuvvetli anlam ve paragraf sorularının sınavın belirleyicileri olacağını düşünüyoruz. Genel olarak okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

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ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİSİ ÖLÇÜLDÜ

Temel matematik soruları geçmiş yıllarla benzer mantıkla 30 matematik, 10 geometri sorusu şeklinde oluşturulmuştu. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularını ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve görsel algısı iyi olan öğrencilerin başarılı olacağı üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlamıştı. Testte, kazanımı doğrudan ölçen sorular da vardı. Grafik yorumlama, görsel okuma, tablo ile verilen bilgilerden denklem oluşturma gibi sorular öğrencilerin yorumlama becerisini ölçen nitelikteydi. Testte yaklaşık 3-4 soru zor olarak kabul edilebilir. Bunun yanında 16-17 soru kolay, yaklaşık 10 soru da orta zorluktaydı.

‘PİSAGOR’ VE ‘DÖRTGENDE AÇI’ SORUSU AYIRT EDİCİ

Geometri testi, 9 ve 10’uncu sınıf öğretim programına ait kazanımları içeren, çoğunluğu güncel hayattan örnekler ile ilişkilendirilen yeni nesil sorulardan oluşmuştu. Tüm sorular öğrencilerin çözüm için temel geometri bilgilerinin yanı sıra geometrik düşünme becerilerini de kullanmalarını gerektiren bir yapıdaydı. Pisagor sorusu ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş dörtgende açı sorusunun sınavın ayırt edici sorusu olduğunu söylemek mümkün. Geometri sorularında başarılı olmak için, öğrencilerin öncelikle kazanımda sahip olmaları beklenen temel bilgiye hâkim olup, görselleri yorumlama ve günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerine sahip olmaları gerekiyordu.

MATEMATİKSEL İŞLEM GEREKTİRMİYORDU

Fizik soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 9 ve 10’uncu sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ancak 10’uncu sınıf kazanımlarının daha ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Fizik soruları açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştı. Sınavda son beş yılda olduğu gibi yine günlük hayattan örnekler içeren ve hikâyeleştirilerek hazırlanmış yeni nesil sorular bulunuyordu. Fizik testinin tamamı, matematiksel işlem gerektirmeyen orta güçlükte sorulardan hazırlanmıştı. Gelecek yıl okutulmaya başlanacak olan yeni öğretim programından tamamıyla çıkarılmış olan kütle-özkütle konusundan günlük hayatla ilgili bir sorunun olması da sınavda göze çarpan noktalardan biriydi.

SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIRDI

Kimya soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da 9 ve 10’uncu sınıf kazanımlarını içerdi. Ayrıca sorular açık, anlaşılır ve cevaba net biçimde ulaşılabilecek şekilde hazırlanmıştı. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerin temel kimya bilgi ve becerilerini ölçen soruların yanı sıra kavrama düzeyindeki sorular da yer almıştı. Kısa metinler sorularda vardı ancak grafik, görsel ya da tablo yorumlamayı gerektiren sorular yoktu. Bu yılın kimya soruları genel olarak değerlendirildiğinde, eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli tekrar yapan ve test çözen öğrencilerin zorlanmadan yanıtlayabileceği orta güçlükteki sorulardan oluşmuştu.

DENEME SINAVLARINDAKİ SORULARLA BENZERDİ

Biyoloji testinde, 9 ve 10’uncu sınıf düzeylerine ait ünitelerden birer soru vardı. Sınavda temel bilgilerin sorgulandığı soruların yanı sıra kavrama düzeyinde sorular da yer almıştı. Sorular güçlük düzeyi açısından geçen yıl ile benzerlik gösteriyordu. Daha önceki yıllarda da sıklıkla yer alan soyağacı ve besin ağı soruları bu sınavda da bulunuyordu. Sorular, öğrencilerin hazırlık sürecindeki deneme sınavlarında sıklıkla karşılaştığı tarzdaydı.

BİR SORU BİLGİYİ ÖLÇTÜ

Tarih soruları, önceki yıllardaki soru dağılımıyla paralellik gösteriyordu. 2 soru tamamen konuya hâkim öğrencilerin doğru yanıtlayabileceği, 3 soru ise kavramsal bilgiye hâkim olan öğrencilerin yanıtlayabileceği düzeydeydi. Sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış olup testin bütününe bakıldığında soruların orta güçlükte olduğu görülüyordu. Lozan Konferansı ve Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili sorunun tarih testinin belirleyici sorusu olduğunu söylemek mümkün. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir soru AYT sorularına benzeyen; doğrudan bilgi ölçen nitelikteydi.

SORU DAĞILIMI GEÇEN YILKİ GİBİYDİ

Coğrafya soruları ünitelere orantılı olarak dağıtılmıştı. Soruların konulara dağılımı büyük oranda, geçtiğimiz yıl düzenlenen TYT coğrafya sorularıyla örtüşüyordu. Test, orta ve ortanın biraz üzeri zorluktaki sorulardan oluşmuştu. Geçen yılın TYT coğrafya soruları ile karşılaştırıldığında orta-zor güçlükteki soruların oranının bu yıl daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Türkiye’de bitki toplulukları konusuyla ilgili soruda çeldiricinin güçlü olması ve ayrıntılı bilgi gerektirmesi nedeniyle konuyu iyi öğrenen öğrencilerin çözebileceği düzeyde bir soru olarak hazırlandığı anlaşılıyordu. Bu anlamda söz konusu soru testte coğrafya alanı içinde belirleyici nitelikteydi. Coğrafya sorularından iki tanesinde Türkiye ve dünya haritaları kullanılmıştı. Bu soruların çözülebilmesi için haritaları tanıma ve mekân bilgisinin gerekliliği, bir kez daha coğrafya derslerinde harita bilgisinin önemini teyit etti.

SOSYAL MESAJLAR İÇERİYORDU

Felsefe soruları, geçen yıl düzenlenen TYT sorularına göre daha düşündürücü paragraflardan oluşturulmuştu ve paragraf içinde terimsel ifadelere daha fazla yer verilmişti. Paragraf içerikleri, edebiyat sorularına benzer ve yorumlama becerisi ile yanıtlanabilecek nitelikteydi. Sorular filozof eserlerinden ya da güncel filmlerden alıntılar yapılarak oluşturulduğu için okuma alışkanlığının ve kültür-sanat gündemini takip etmenin önemini vurgulayan sosyal mesajlar da içeriyordu. Ayrıca sorularda genel olarak güçlü çeldiriciler vardı. Paragraflar çok uzun olmasa da içerikleri oldukça düşündürücü olduğu için ilk okumada anlaşılamayabilecek düzeydeydi.