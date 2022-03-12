Uzman isimler öğrenciler ve velilerle buluşacak

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Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın ilk konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikle tüm kampüslerdeki öğrencilerin kariyer yolcuklarına rehberlik edilmesi, veli ve çalışanlara farklı bakış açıları suulması amaçlanıyor.

“ÖNEMLİ KONUKLARI KAMPÜSÜMÜZDE AĞIRLAYACAĞIZ”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Genel Müdür Enis Eryaman: “Etkinlik kapsamında birbirinden önemli konukları kampüslerimizde ağırlayacağız. Uzman konuşmacıların tecrübe, hikâye ve konuşmaları vizyoner bakış açısına sahip Doğa Ailesine yeni fikirler katacaktır.” dedi.