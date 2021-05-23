Uzaktan eğitime yakından bakış

“Uzaktan eğitim konusunda hangi ülkenin ne yaptığı hususunda günlük olarak takipteyiz. Her ülkenin kendi koşulları belirler ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara göre de tedbirler alınır” diyen Bakan Selçuk konuşmasını şöyle sürdürdü:

KISA ZAMANDA BİRÇOK TEDBİR ALDIK

“Okulların kapalı olduğu dönemde dünyadaki ülkelere baktığımızda çok büyük ölçüde öğrencilere ya da velilere mail gönderip bu haftaki ödevleriniz şunlardır şeklinde bir yönlendirme yapıldığını gördük. Ama biz Türkiye’de birçok ülkeden farklı olarak üç televizyon kanalı kurabilmek ve bunun içeriğini doldurabilmek, günde üç kez yayını tekrar etmek hafta sonları özel sınav grupları oluşturmak gibi birçok tedbiri çok kısa zaman içerisinde alabildik. Hangi ülke bu dönemde eğitimde hangi önlemleri aldı, hangi kaynakları sundu, hangi kanalları açtı, ne kadar canlı ders yapıldı ülke nüfusuna göre? Dünyada EBA benzeri birçok içerik ve portal var. Hangi ülkenin eğitim bakanlıklarının EBA benzeri portalları ne kadar kullanıldı? Google verileri bize neler söylüyor? Sadece rasyonel olarak bunun karşılaştırılmasını bekliyoruz. Bu karşılaştırma bize şunu net olarak gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bu dönemde kurduğu kanallar, yapılan canlı ders sayısı, öğrenci başına ayrılan saatler açısından çok kısa süre içerisinde çok büyük bir hazırlık yaptı ve zaman içerisinde yapılan bu çalışmalar olgunlaştı ve son aylarda bunun kalitesi anlamında da gerçekten bir yükseliş görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor.”

MESELE AÇIK ARAMAKSA CEVAP VERMEK DOĞRU DEĞİL

Elbette eksikler var. Mesele çocukların hayatına dokunmak onlar için zengin kaynaklar sunabilmek, imkanlar oluşturabilmek. Eğer mesele açık aramaksa, mesele suç ya da suçlu aramaksa, mesele hep bardağın boş tarafıyla ilgilenmekse orada cevap vermek çok doğru değil. Biz çocuklar için bir şey yapıyoruz ve çocukların öğretmenlerimizin günlük politika üzerinden yargılanmaları ve veriye dayanmayan iletişim yollarının seçilmesini çok doğru bulmuyorum. Biz sadece öğretmenimizin hatırı ve sağlığı, çocuğumuzun sağlığı üzerinden bakıyoruz. Velimizi bir şekilde yalnız bırakılması ellerinden tutulması ve imkanların oluşturulması üzerinden bakıyoruz. Eksiklerimizin farkındayız. Bunu tablet desteğiyle, 15 binden fazla EBA destek noktası kurmak suretiyle, illerimize öğretmen eğitiminde çok büyük bir sıçrama oluşturarak yapmaya gayret ediyoruz. Daha önce yılda 25-30 bin civarında hizmet içi eğitim kapasitemiz varken salgın döneminde 2 milyonu geçen eğitim paketi sunabildik. 220 bin öğretmenimiz masal anlatıcılığı sertifikası aldılar, yaklaşık 280 bin öğretmenimiz uluslararası kişisel yeterlilik becerisine ilişkin belgeler aldılar.

ÖĞRETMENLERİMİZ BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİ

Böyle bir dönemde öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlık gösterdiler. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre daha zordur, daha fazla zaman ayrılmalıdır. Biz bu dönemde öğretmenimizi yalnız bırakmamak için her türlü kaynağı hazır etmeye onlara sürekli içerikler sunmaya gayret ettik.

ONLİNE EĞİTİMİ EN İYİ YÖNETEN ÜNİVERSİTE OLDUK

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de pandemi geldiğinde online eğitime çok hızlı şekilde geçtiklerini ve süreci en iyi yöneten vakıf üniversitesi olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Pandemi geldiği gün ne yapacağımızı bir ay öncesinden kararlaştırmıştık. Hocalarımızın canlı ders verme yetkinliği yoktu. O süreçte hocalarımızı fakülte fakülte ayırarak, çalıştaylar düzenleyerek yetkinlikler kazandırdık. Pandemiden iki gün önce hazırlık okulunu tümden online sürece geçirdik. Pandemi geldikten sonraki gün tüm üniversiteye duyuru yaptık; tümden online eğitime geçiyoruz okul tatil diye. O sene üniversiteler arasında anket yapıldı ve online eğitimi en iyi yöneten vakıf üniversitesi olduk. EBA’nın üniversite versiyonu olan, Amerika ve tüm dünyada kullanılan “Blackborad”dan da geçen yıl uluslararası bir ödül aldık. Uzaktan eğitimi en iyi yöneten on tane üniversiteye verdiler.”

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI İÇİN YAZIN AŞILAMA ŞART

Eylül’e kadar 18 yaş üstü aşılanmazsa üniversiteler açılamayacak. K12 gibi değil çünkü üniversitelerin açılması. Ulusal dolaşım aratacağı için ciddi sıkıntılar olacak. Üniversiteler açılamazsa da artık başka sıkıntılar da doğacak. Bu yazın gençlerimizin, özellikle 18-25 yaş arasının ve üniversite hocaları ve çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması gerekiyor.