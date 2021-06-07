Uyruk nedir? Uyruk tanımı ve TDK sözlük anlamı

Uyruk kelimesi kişinin hangi devlete bağlı bir vatandaşlık içerisinde olmasının yanında kişinin kökenini de ortaya koymaya yarayan bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Uyruk Nedir?

Uyruk bir kişinin vatandaşı olduğu ilk ülke anlamında kullanılan bir kelimedir. Özellikle kimlik ve pasaport gibi kişiyi tanımlayan kişinin bilgilerinin yer aldığı kartlarda bulunması gerekmektedir. Uyruk kişinin köken ve dilini de ortaya çıkarabilen bir tanıma yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Bir kişinin pasaportunda yer alan uyruğuna bakılarak suç işleme potansiyeli veya ülkesindeki suç potansiyeli tespit edilebildiğinden özellikle pasaport gibi uluslararası yolculuklarda güvenlik bilgisi olarak tercih edilmektedir. Uyruk bilgisi tüm kimliklerde yer almakta olan bir bilgidir.

Uyruk Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Uyruk kelimesi tanım olarak kişinin vatandaşlık bağı ile bir ülkeye bağlı olması demektir. Bir ülkeye ait olmak ve orada soybağı bulunması olarak da kullanılmaktadır.

Türk Dil kurumuna göre uyruk kelimesi sözlük anlamı ise bir kişinin vatandaşlık bağı ile bir ülkeye bağlı olması ve bu ülkenin adının kimliğinde yer alması durumu olmaktadır. Örneğin Türk olan bir kişinin uyruk bilgisinde TC olarak yazılmaktadır. Açılımı ise Türkiye Cumhuriyeti şeklinde olmaktadır.