Ütopya nasıl yazılır? Ütopya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Ütopya kelimesinden türetilmiş olan ''ütopik'' kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Ütopik bir hayal.'' Distopya ise, gerçekleşmesi istenmeyen, kötü ve zararlı sistem anlamına gelir. Distopya da ütopya sözcüğü gibi dilimize Latinceden geçmiştir.

Ütopya Nasıl Yazılır?

Çoğunluğun yararına olan, bu nedenle gerçekleşmesi istenen ideal toplum düzenine ütopya denir. Bu kelime aynı zamanda, gerçekleşmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan, hayali ve imkansız şeyler için de kullanılır.

Orijinal dilinde ''Utopia'' şeklinde yazılan bu sözcük 16. yüzyılda literatüre girdi. Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir

ÜTOPYA

Ütopya Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Hem hayal hem de imkansız anlamına gelen ütopya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı şu şekildedir:

ÜTOPYA - Doğru Kullanım

UTOPYA - Yanlış Kullanım

UTOPİA - Yanlış Kullanım

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Ütopya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu tür ütopyalarla vakit kaybedeceğine mevcut gerçekliklerle ilgilenmen daha iyi olur. (Doğru Kullanım)

2- Güzel ve aydınlık bir gelecek fikri bazılarına utopya gibi gelebilir ama bence hala mümkün. (Yanlış Kullanım)