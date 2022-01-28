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Ütopya nasıl yazılır? Ütopya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Ütopya nasıl yazılır Ütopya kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan ütopya kelimesi, henüz dünyanın hiçbir yerinde mevcut olmayan ancak geniş kitleler tarafından istenen sistem demektir. Bu kelime ilk kez Thomes More'un aynı adlı eserinde kullanılmıştır. Mecazen gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallere de ütopya denir. Ütopya nasıl yazılır? Ütopya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Ütopya kelimesinden türetilmiş olan ''ütopik'' kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örneğin: ''Ütopik bir hayal.'' Distopya ise, gerçekleşmesi istenmeyen, kötü ve zararlı sistem anlamına gelir. Distopya da ütopya sözcüğü gibi dilimize Latinceden geçmiştir.

 Ütopya Nasıl Yazılır?

 Çoğunluğun yararına olan, bu nedenle gerçekleşmesi istenen ideal toplum düzenine ütopya denir. Bu kelime aynı zamanda, gerçekleşmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan, hayali ve imkansız şeyler için de kullanılır.

 Orijinal dilinde ''Utopia'' şeklinde yazılan bu sözcük 16. yüzyılda literatüre girdi. Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir

 ÜTOPYA

 Ütopya Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Hem hayal hem de imkansız anlamına gelen ütopya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı şu şekildedir:

 ÜTOPYA - Doğru Kullanım

 UTOPYA - Yanlış Kullanım

 UTOPİA - Yanlış Kullanım

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 Ütopya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu tür ütopyalarla vakit kaybedeceğine mevcut gerçekliklerle ilgilenmen daha iyi olur. (Doğru Kullanım)

 2- Güzel ve aydınlık bir gelecek fikri bazılarına utopya gibi gelebilir ama bence hala mümkün. (Yanlış Kullanım)

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