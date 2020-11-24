Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bu program ile üstün zekalı olan öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olacak ve bilinen eğitim sisteminden çok daha farklı bir şekilde üstün zekalı öğrencileri yetiştirecek öğretmenler yetiştirmektedir.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü, üstün zekalı öğrencilerin eğitimlerini üstlenecek eğitim seviyeleri yüksek ve bu öğrencileri iyi bir şekilde eğitebilecek ve kaliteli eğitimler verecek öğretmenlerin yetiştirildiği 4 yıllık lisans bölümüdür.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üstün Zekalılar öğretmenliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. 8 yarı yıl sürecek olan eğitim öğretim döneminde aşağıdaki dersler verilmektedir.

l Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Rehberlik

l Özel Eğitimler

l Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilere Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

l Üstün Zekalıların Eğitimine Giriş

l Üstün Zekalı ve Yeteneklilerde Öğrenme Güçlükleri

l Üstün Zekalılar ve Yetenekliler İçin Eğitim Programlarının Farklılaştırılması

l Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Görsel Sanatlar Öğretimi

l Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

l Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Duyusal Eğitim

l Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Müzik Öğretimi

l Normal sınıflarda Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi

l Eleştirel Düşünce Becerileri

l Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

l Bireyselleşmiş Öğretim Programları Geliştirme ve Değerlendirme

l Üstün Zekalı ve Yetenekliler için Türkçe Dersleri

l Üstün Zekalı ve Yeteneklilere ilk Okuma ve Yazma Öğretimi

l Üstün Zekalı ve Yetenekliler İçin Çocuk Edebiyatı

l Üstün Zekalı ve Yetenekliler İçin Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

l Üstün Zekalı ve Yetenekliler İçin Sosyal Beceri Eğitimi

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümünde genel olarak bu dersler işlenmektedir. Ancak okullara göre derslerde farklılıklar olabilir.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Ne İş Yapar?

Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler sınıf öğretmeni olarak özel ya da devlet okullarında çalışma imkanı bulurlar. Sınıf öğretmenliği bölümünde görülen tüm dersleri gördüğü için hem sınıf öğretmeni olarak hem de üstün zekalılar öğretmeni olarak iş imkanı bulabilmektedir. Bu nedenle de üstün zekalılar öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler sınıf öğretmenliğinden mezun olanlara göre çok daha avantajlıdır. Çünkü iş imkanları daha yüksektir.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği İş İmkanları Nelerdir?

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümünden mezun olan kişiler özel ya da devlet okullarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler. Bununla birlikte Milli eğitim Bakanlığına bağlı müfettişlik sınavlarına girerek kendi bölümleri ile alakalı müfettişlik de yapabilirler.

Üstün Zekalı Öğrenciler için eğitim veren kurumlarda danışmanlık da yapabilmektedirler. Eğer isterlerse lisans bölümünü başarılı bir şekilde bitirdikten sonra yüksek lisansa devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü öğrencileri zorlu bir eğitim süreci yaşarlar. Normal sınıf öğretmenlerine göre aldıkları dersler farklıdır. Bu sebeple maaşları da daha fazla olmaktadır. Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünden mezun olanların devlet okullarına atanmaları da çok daha kolay olmaktadır. Çünkü devlet okullarında üstün zekalılar öğretmenliği açığı bulunmaktadır.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üstün zekalılar öğretmenliği bölümü öğrencilerinin hem kendi bölümü hem de sınıf öğretmenliğe ile alakalı bilgi birikimi edinmeleri gerekmektedir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerde şu özelliklerin olması gerekir;

l Üst düzey akademik yeteneği olmalıdır

l Kendini sürekli geliştiren, araştırmacı bireyler olmaları gerekir.

l Sözel ve sayısal anlamda başarılı olmalıdırlar.

l Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlamaları gerekir.

l Sosyal bilimler ve psikoloji ile yakından ilgili olmaları gerekmektedir.

l İnsanlarla iletişim becerilerinin yüksek olması gerekmektedir.

l Kendilerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri gerekir.

l Dikkatli ve öğretmenlik mesleğini özenli bir şekilde yerine getirmelidir.

l Öğrencileri için iyi bir öğrenme ortamı oluşturmalıdır.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Üstün zekalılar öğretmenliği bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan devlet ve özel okullarda çalışma imkanı bulurlar. Çocuklarla çalışacakları için çalışma ortamları genellikle gürültülüdür. Çalışırken sürekli ayakta durmaları gerekir. Öğretmen olmaları sebebi ile veliler ve öğrenciler ile sürekli iletişim halindedirler. Bu sebeple iletişim yeteneklerinin gelişmiş olması gerekmektedir.