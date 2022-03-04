Üsküdar Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Üsküdar Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Üsküdar'ın en meşhur yeri, M.Ö 5. yüzyılda yaptırılan Kız Kulesi'dir Bunun dışında Üsküdar'ın en meşhur yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Beylerbeyi Sarayı

2- Fethipaşa Korusu

3- Çamlıca Cami

4- Nakkaştepe Millet Bahçesi

5- Şemsi Paşa Cami ve Medresesi

Üsküdar Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Avrupa Yakasında yer alan Üsküdar, 2013 yılında açılan Kartal Adliyesine bağlıdır. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı adıyla da bilinen adliyeye bağlı olan diğer ilçeler şunlardır:

1- Kadıköy

2- Sultanbeyli

3-Tuzla

4- Pendik

İstanbul Üsküdar Avrupa mı Anadolu Yakası mı?

1926 yılında ilçe olan Üsküdar, Avrupa yakasında yer alır. Nüfusu yaklaşık 540 bin olan Üsküdar, Anadolu Yakasının en kalabalık üçüncü ilçesidir.

Yüzölçümü 58 kilometrekare olan ilçede yer alan en kalabalık semtler şunlardır: 1- Aziz Mahmut Hüdayi 2- Acıbadem 3- Çengelköy 4- Haydarpaşa 5- Kuzguncuk 6- Salacak 7- Çamlıca 8- Doğancılar 9- Altunizade 10- Bağlarbaşı. İstanbul'un üç büyük otogarından biri Üsküdar'a bağlı olan Harem'de yer almaktadır.