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Used to ve would arasındaki fark nedir? İngilizce used to ile would farkı

Used to ve would arasındaki fark nedir İngilizce used to ile would farkı

Yabancı dil konusunda kendini geliştirmek isteyen çok fazla insan bulunuyor. Özellikle İngilizce dili eğitimi alan kişilerin kafalarında birçok soru işareti oluyor. İngilizce dilinde yaygın olarak kullanılan used to ve would kelimelerinin arasında bulunan farklar, eğitim alan kişilerin araştırdığı bir konudur. Used to ve would arasındaki fark nedir? İngilizce Used to ile would farkını tüm detayları ile sizler için derledik.

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İngilizce dilinde çok yaygın kullanılan kelimelerden biri used to kelimesidir. Used to dışında would kelimesi de çok yaygın kullanılıyor. Aynı anlamda olsalar da, iki sözcük arasında anlam farkları oluşuyor.

 Used To ve Would Arasındaki Fark Nedir?

 İngilizce dili Türkçe diline göre daha farklı bir yapıdadır. İngilizce dilinde kullanılan farklı sözcükler aynı anlamı ifade etse de, farklı durumlarda kullanılabiliyor. Used to kelimesi herkesin İngilizce olarak gördüğü kelimelerin başında yer alıyor. Pek çok kişi used to kelimesini kullanırken, bir kısım insan would kelimesini kullanabiliyor. Anlamı ele alındığında ikisi de, alışkanlıkları ifade eden kelimelerdir. Tekrar eden tüm eylemler için used to ve would sözcükleri tercih edilir.

 İngilizce Used to İle Would Farkı

 İngilizce dilindeki tüm kelimeler zaman ve anlam bakımından incelenmelidir. İngilizce dilini yeni öğrenmeye başlayanların dikkat etmesi gereken pek çok husus bulunuyor. Özellikle used to ve would kelimeleri kullanılırken tüm detaylara uygun olması gerekiyor. Anlam bakımından aynı durumu ifade etseler de, aralarında çok büyük bir fark bulunuyor.

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 Aradaki fark pek çok kişinin öğrenmek istediği bir konudur. Used to kelimesi, alışkanlıkları anlatan fakat devamı olmayan durumlar için kullanılıyor. Would kelimesi ise, yine alışkanlıkları anlatsa da alışkanlıkların devam edip etmediğini net bir şekilde ifade etmiyor. Devamı belli olmayan alışkanlıklar için would kelimesi kullanılıyor.

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