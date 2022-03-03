Uşak hangi bölgede, haritada nerede? Uşak ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Ülkemizde bulunan ve merak edilen illerden birisi de Uşak ilidir. Uşak il merkezinde tarihi açıdan pek çok yer bulunmaktadır. Bu nedenle yıl içerisinde pek çok turist ağırlamaktadır.

Uşak Hangi Bölgede?

Uşak ili ülkemizde İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında yer almaktadır. Bölgelerin arasında geçiş bölümünü teşkil ederek İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer almaktadır. Dünya üzerinde 2 büyük kanyonun olduğu il Uşak ili olmaktadır. Özellikle ilk elektriği kullanan şehir olması nedeniyle önemli şehirlerimiz arasında yer almaktadır.

Uşak iline bağlı olan pek çok ilçe, mahalle ve köy bulunmaktadır. Bulunan ilçelerin özellikleri ve nüfusu ise birbirinden farklılık göstermektedir.

Uşak Haritada Nerede?

Türkiye Haritasına bakıldığında Uşak ili İç Batı Anadolu bölgesinde olduğu görülmektedir. Her ne kadar Ege Bölgesinde olduğu bilinse de İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında yer almaktadır.

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Uşak il merkezinde tarihi eser olarak pek çok yapı bulunmaktadır. Kalkeolotik dönemden Bizans Döneminin sonuna kadar çeşitli devrelere ait taş eserler, cam eserler, pişmiş topraklar, altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları Uşak Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Özellikle tarihi eserleri sayesinde de ülkemizde pek çok turist ağırlamaktadır.

Uşak İlçeleri

Uşak ilinin farklı özelliklere ve nüfusa sahip 6 adet ilçesi bulunmaktadır. Ayrıca ilin toplamda 11 belediyesi ve bu belediyelerde 72 mahalle ve 245 köy bulunmaktadır. Uşak ilinin ilçeler Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçeleridir. Bu ilçelerin kuruluş yılları ve merkeze olan mesafeleri şu şekildedir:

- Banaz ilçesi 1953 yılında kurulmuştur. Merkeze olan uzaklığı ise 33 kilometredir.

- Eşme ilçesi Cumhuriyet döneminden önce kurulmuştur. Merkeze olan uzaklığı ise 62 kilometredir.

- Karahallı ilçesi 1953 yılında kurulmuştur. İlçenin merkeze olan uzaklığı 62 kilometredir.

- Sivaslı ilçesi ise 1953 yılında kurulmuştur. İlçenin merkeze olan uzaklığı 35 kilometredir.

- Ulubey ilçesi 1953 yılında kurulmuş olup merkeze uzaklığı 30 kilometredir. Böylece merkeze en yakın ilçesi Ulubey ilçesi olmaktadır.

Uşak Haritası

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Uşak ili haritasına bakıldığı zaman komşu illeri Kütahya, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar şehirleri olduğu söylenebilir. Uşak 29 derece 25 dakika Doğu boylamı ile 38 derece 40 dakika Kuzey enlemi arasında bulunmaktadır. Şehrin yüzölçümü 5.556 olmaktadır. Ayrıca il 906 metrelik rakıma sahip olmaktadır.

Uşak Nüfusu

Uşak ilinin nüfusuna bakıldığı zaman 2020 verilerine göre 370.509 olduğu görülmektedir. Güncel verilere bakıldığında nüfus geçmiş yılara göre artış göstermiştir. Nüfusun dağılıma bakıldığı zaman ise büyük farklılıklar bulunmaktadır. Nüfusun %80,57'lik kısmı şehirde yaşamaktadır.

Uşak ilinin nüfusu 370.509 olup bu nüfusun 184.529 kişisi erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun 185.980 kişisi ise kadınlardan oluşmaktadır. 2019 verilerine bakıldığı zaman nüfusun 367.514 olduğu da görülmektedir.

Uşak İklimi

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Uşak iklimi Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçiş özelliği göstermektedir. Fakat daha çok kara iklimi hakimdir. Yazları sıcak geçerken kışları sert ve uzun geçmektedir. İlde senelik yağış miktarı 460 mm ile 700 mm arasında olmaktadır. İlin sıcaklığı ise -24 derece ile 39,8 derece arasında olmaktadır. Genellikle 0 derecenin altında geçen gün sayısı 70'dir.

Burdur'da yağışların çoğu kışın olmaktadır. Yaz mevsiminde yağış oldukça azdır. Bitki örtüsüne bakıldığı zaman ise il topraklarının %38'lik kısmı orman ve fundalıklar ile, %35'lik kısmı ekili dikili alanlar ile ve %24'lük kısmı ise çayır ve meralar ile kaplığı olduğu bilinmektedir.