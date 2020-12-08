Üretim Sistemleri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Üretim sistemleri mühendisliği altyapı oluşturmak ve sistemlerin teknik tasarımlarını yapmakla görevli olan kişilerdir.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Nedir?

Üretim sistemleri mühendislerinin genel amacı bir üretim sürecini en iyi hale getirmektedir. Şirketlerin ve fabrikaların yapacakları üretimi en pratik bir şekilde yapmasına yardımcı olmaktadır. Bu kişilerim üretim ve tasarım aşamasında aktif bir rol oynamaktadır. Üretim sistemleri mühendisleri altyapıları üretirler. Bununla beraber bu altyapıların tasarımını, bakımını ve sürekli kontrollerini yaparlar. Birçok farklı sistemi değerlendirerek, en iyi sistemi bulmaya yardımcı olurlar.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Üretim sistemleri mühendisliğinin ana amacı altyapıları oluşturmaktadır. Bu bölümü okuyan kişiler üretim sistemleri kurulumlarında fabrikalarda mühendis olarak görev alabilirler. Aynı zamanda da ekiple beraber çalışarak kurulum ve hazırlanma aşamasında ekibe destek verir. Üretim sistemleri mühendisi olan kişiler yeni üretilecek olan tesislerde tasarım ve inşa bölümünde aktif görev alabilirler. Üretim sistemleri mühendisliği birçok farklı grupta görev almaktadır.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Üretim sistemleri mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler, üretilen sistemin daha işlevli bir hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli sektörlerde iş bulabilirler. Özel veya kamu sektöründe kişiler mesleklerini icra edebilirler. Üretim sistemleri mühendisliği mezunu olan kişiler tesislerde veya fabrikalarda çalışabilirler.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Üretim sistemleri mühendisliği bölümünü okumak isteyen kişiler, ilgili üniversitelerinin mühendislik fakültesine girebilirler. Bununla beraber Mimarlık veya Endüstri bölümlerinden de kişiler bu eğitimi alabilirler. Bu eğitim dallarının süresi dört yıldır.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üretim sistemleri mühendisliği bölümü okumak isteyen kişilerin iyi bir matematik bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bununla beraber kişilerin mekanik ve teknik konulara ilgili olması gerekmektedir. Mühendislik fakültesi okumak isteyen kişiler MF derslerinde başarılı olması bununla beraber bu bölüme ilgili olması gerekmektedir. Üretim sistemleri mühendisliği bölümü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekildedir;

Kişilerin güçlü bir bilim tutkusu olması gerekmektedir.

Teknik yetenek, problem çözme yeteneği ve mantıklı bakış açısı.

Takım çalışmasına uygun, sunum bilgileri gelişmiş ve insanlarla iletişimi iyi olması gerekmektedir.

Bu bölümü okumak isteyen kişilerin baskı altında rahat bir şekilde çalışıyor olabilmesi gerekmektedir.

Bu bölümü okuyacak olan kişilerin esnek saatlerde rahat bir şekilde çalışabilirler.

Motivasyonu yüksek, sürekli olarak pozitif bakış açısına sahip olması gerekmektedir.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Üretim sistemleri mühendisliği bölümünü okumak isteyen kişiler lisans programını İngilizce veya Türkçe tercih edebilirler. Bununla beraber bazı okullarda yüzde otuz İngilizce lisans programı bulunmaktadır. Eğitim süreci içerisinde kişiler bölümün gerektirdiği kadar İngilizce ders görmektedir. Ancak kişiler lisans eğitim programını istedikleri dilde tercih edebilirler.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üretim sistemleri mühendisliği SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler YKS sınavına girmesi gerekmektedir. Kişilerin sınavda MF1, MF2, MF3 ve MF4 konularında başarılı olması gerekmektedir.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üretim sistemleri mühendisliği bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. Kişiler bu bölümde okudukları takdirde ağırlıklı olarak fizik, kimya ve benzeri MF dersleri görecektir. Üretim sistemleri mühendisliği bölümü dersleri ise şu şekildedir;

Fizik

Matematik

İngilizce

Kimya

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Bilgisayar Programlama

Endüstri Mühendisliğe Giriş

Fizik Laboratuvarı

Olasılık

Genel Ekonomi

Malzeme Bilimi

Yöneylem Araştırması

Mühendislik İstatistiği

İmal Usulleri

Maliyet Analizi

Üretim Sistemleri Mühendisliği İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Üretim sistemleri mühendisliği okuyan kişileri mezun olduktan sonra çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bununla beraber kişiler şirketlerde, özel sektörde veya kamu sektöründe çalışabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler çok uluslu yerlerde çalışabilirler. Bununla beraber fabrikada bu kişiler üst düzey yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca akademik olarak da bu kişiler kariyer yapabilirler. Üretim, genel yönetim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Üretim sistemi mühendisi olan kişiler çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bununla beraber fabrika, ofis veya laboratuvar gibi farklı alanlarda iş yapabilirler.

Üretim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Üretim sistemleri mühendisliği bölümü olan üniversitelerden biri Sabancı Üniversitedir.