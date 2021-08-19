Üreter nedir, ne işe yarar? Üreter nereden gelişir, nerede bulunur?

Üreter, böbrekler ile idrar torbasını birleştiren tüptür. Bunun yanı sıra üreter idrarın da torbaya ulaşımını sağlar. Üreter, insan vücudunda iki adet bulunmaktadır.

Üreter Nedir?

İnsan vücudunda birbirinden farklı organlar bulunmaktadır. Tüm bu organların işlevleri ise birbirinden farklıdır. Üreter ise böbrek ile idrar torbasını birleştirir. Üreter, idrarın da torbaya ulaşımını sağlayan tüptür.

Üreterler her iki tarafta da bağlantısız olarak bulunur. Üreter insan vücudunda iki adet bulunmaktadır. Boru şeklinde olan üreter, böbrekleri idrar kesesine bağlamaktadır. Bu şekilde idrarın da böbrekten mesaneye taşınması sağlanır. İki adet böbreğin olduğu insan vücudunda üreterlerin ortalama uzunluğu 25 ve ya 30 santimetre arasında değişmektedir. Üreterler, böbrekler tarafından üretilen idrarları alarak idrar kesesine göndermek ile görevlidir. Üreterler vücudun boşaltım sisteminin de bir parçasıdır.

Üreter Ne İşe Yarar?

Vücutta bulunan üreterler oldukça önemli organlardan bir tanesidir. 25- 30 Santimetre uzunluğunda olan üreterler boşaltım sisteminin de önemli bir parçasıdır. 4 ve 7 mm çapında olan üreter, kas liflerinden oluşan boru şeklinde bir yapıda bulunur. İnsan vücudunda böbreklerde oluşan idrar da bu ince yapılı borucuklar vasıtası ile idrar kesesine ulaşmaktadır.

Üreter Nereden Gelişir?

Vücuttaki her bir organın gelişimi farklı zamanlarda ve farklı koşullarda oluşur. Üreter yani ürogenital sistem ara mezodermden gelişme gösterir. Özellikle 4. haftada embriyo lateral yönde katlanma sağlanır. Ayrıca intermediyer mezoderm yerinden ayrılarak ventrale doğru yönde sölom boşluğunun arka duvarı istikametinde göç etmektedir.

Üreter Nerede Bulunur?

Vücutta önemli bir görevi üstlenen üreter, böbrekler ile idrar torbasını birleştiren ve idrarın torbaya ulaşımını sağlayan tüp olarak bilinmektedir. İnsan vücudunda 2 adet bulunan üreterler idrar kesesine bağlı olarak bulunur. Üreter, idrarı böbrekten mesaneye taşıyan boru şeklindeki organdır. Üreterler yani idrar boruları, idrarı böbreklerden idrar torbasına taşımaktadır. Kaslı borular böbreklerde biriken idrarı da bu kanallar yolu ile böbreklerden uzaklaştırır.

Üreter İle İlgili Rahatsızlıklar Nelerdir?

Vücutta üreter ile ilgili pek çok hastalık bulunmaktadır. Ülke genelinde en çok görülen hastalıklardan bazıları üreter tıkanıklığı ve üreter darlığı olarak bilinmektedir. Bazı kişilerde ise üreter kanseri ile üreter taşı da görülebilir. Üreter genelinde oluşan ağrılar ciddi rahatsızlıkların sebebi olabilir. O nedenle bu ağrılar da mutlaka dikkate alınmalıdır. Üreterlerin sağlıklı bir şekilde çalışması için bol bol su tüketilmelidir. Böbreklerin sağlığı için de günde en az 2 litre kadar su tüketilmelidir. Mesanede biriken idrarlar son aşamada üretra ile birlikte borudan geçerek vücuttan atılır. O nedenle üreter yapının sağlıklı çalışması da çok önemlidir.

Üreter Taşları ve Üreter Ağrısı Nasıldır?

Vücuttaki üreterlerin 3 yerde önemli bir darlığı vardır. Böbreklerde oluşan taşlar ise genellikle bu darlıklara takılabilir. Öncelikle böbreklerin hemen çıkışında ve büyük damarların çaprazladığı yerde darlıklar oluşabilir. Ayrıca mesaneye yakın idrar kesesinin girdiği yerde de üreter taşları darlığa takılabilir.

Üreterleri tıkayan bu taşlar şiddetli ağrılara yol açar. O nedenle mutlaka erken önlem alınması gerekilir. Üreterlerin en üst kısımlarında yer alan taşlar ağrıya neden olabilir. Özellikle de belin yan taraflarından kasığa kadar şiddetli bir ağrı oluşacaktır. Üreter ağrıları çoğu zaman erkeklerde testis torbasına vurur. Ayrıca kadınlarda ise bu ağrı vulvaya doğru yayılacaktır. Üreter ağrılar meydana geldiğinde mutlaka önlem alınmalıdır.