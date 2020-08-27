Upload ne demek? İngilizce Upload kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Upload kelimesi özellikle başta teknolojik cihazlar olmak üzere pek çok farklı alanda son dönemlerde karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle bilgisayarlarda ya da cep telefonlarında karşılaşmak mümkündür. Upload kelimesinin Türkçe karşılığı ise, ‘yükleme’ olarak öne çıkmakta ve değerlendirilmektedir.

Upload Ne Demek?

Kökeni İngilizce olan upload kelimesi son dönemlerde Türkçeye yerleşmiş sözcüklerden biridir. Bu kelimenin Türkçedeki karşılığı, ‘yükleme’ anlamına gelmektedir. Yani daha çok bilgisayar üzerinden herhangi bir program ya da film ve benzeri durumların yüklenmesi anlamına gelir.

Herhangi bir internet sitesi üzerinden ya da farklı bir yerden başka bir cihaza yükleme yapıldığı zaman, ‘upload’ kelimesi ile karşılaşırız. Bunun anlamı herhangi bir yüklemenin yapılıyor olduğunu ya da yapıldığını göstermektedir. Herhangi bir şey yüklenmek istendiği zaman bilgisayar üzerinden durumun yanında, ‘upload’ kelimesi yazar. Yani daha çok teknolojik unsurlar için değerlendirilir.