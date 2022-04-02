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Ünlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Ünlünün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Ünlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Ünlünün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Öz Türkçe bir kelime olan ünlü, ün sözcüğünden türetilmiştir. Yetenekleri ve başarıları sayesinde adını duyuran ve herkes tarafından bilinen kişilere ünlü denir. Bu kelime dil bilgisinde sesli harfler için kullanılır. A, e, ı, i, o, ö, u ve ü, alfabemizdeki ünlü harflerdir. Ünlü kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Ünlü kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Bilinmeyen 2- Yabancı 3- Meçhul 4- Tanınmayan 5- Adsız Sansız 

 Ünlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Meşhur

 2-Şöhretli

 3- Maruf 

 Ünlünün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- MEŞHUR: 

 Dilimize Arapçadan geçen meşhur kelimesi şöhret kelimesinden türetilmiştir. Adı ve yaptıkları çoğunluk tarafından bilinen kişilere meşhur denir. Bu kelime sadece insanlar için değil durumlar ve olgular için de kullanılır. Örneğin: Galat-ı Meşhur, çoğunluğun doğru sandığı yanlış anlamına gelir. 

 Örnek Cümleler: 

 1- Günümüzde meşhur olanlar artık çok çabuk unutuluyor.

 2- İnsanlar meşhur olmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. 

 2- ŞÖHRETLİ: 

 Şöhretli kelimesi ünlü sözcüğüyle eş anlamlıdır. İki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. 

 Örnek Cümle: 

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 ''Kendisi, adını yurt dışında da duyurmuş şöhretli bir müzisyendir. 

 3- MARUF: 

 Günlük hayattan çok edebi eserlerde kullanılan maruf kelimesi irfan sözcüğünden türetilmiştir. Maruf, hem malum hem de meşhur anlamına gelir. 

 Örnek Cümle:

 ''Bana bu yazarın en maruf kitaplarını önerir misiniz?

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