Ünlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Ünlünün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Ünlü kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bilinmeyen 2- Yabancı 3- Meçhul 4- Tanınmayan 5- Adsız Sansız

Ünlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Meşhur

2-Şöhretli

3- Maruf

Ünlünün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- MEŞHUR:

Dilimize Arapçadan geçen meşhur kelimesi şöhret kelimesinden türetilmiştir. Adı ve yaptıkları çoğunluk tarafından bilinen kişilere meşhur denir. Bu kelime sadece insanlar için değil durumlar ve olgular için de kullanılır. Örneğin: Galat-ı Meşhur, çoğunluğun doğru sandığı yanlış anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Günümüzde meşhur olanlar artık çok çabuk unutuluyor.

2- İnsanlar meşhur olmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

2- ŞÖHRETLİ:

Şöhretli kelimesi ünlü sözcüğüyle eş anlamlıdır. İki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Örnek Cümle:

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''Kendisi, adını yurt dışında da duyurmuş şöhretli bir müzisyendir.

3- MARUF:

Günlük hayattan çok edebi eserlerde kullanılan maruf kelimesi irfan sözcüğünden türetilmiştir. Maruf, hem malum hem de meşhur anlamına gelir.

Örnek Cümle:

''Bana bu yazarın en maruf kitaplarını önerir misiniz?