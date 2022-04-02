Ünlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Ünlünün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Ünlü kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Bilinmeyen 2- Yabancı 3- Meçhul 4- Tanınmayan 5- Adsız Sansız
Ünlü Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Meşhur
2-Şöhretli
3- Maruf
Ünlünün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)
1- MEŞHUR:
Dilimize Arapçadan geçen meşhur kelimesi şöhret kelimesinden türetilmiştir. Adı ve yaptıkları çoğunluk tarafından bilinen kişilere meşhur denir. Bu kelime sadece insanlar için değil durumlar ve olgular için de kullanılır. Örneğin: Galat-ı Meşhur, çoğunluğun doğru sandığı yanlış anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
1- Günümüzde meşhur olanlar artık çok çabuk unutuluyor.
2- İnsanlar meşhur olmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.
2- ŞÖHRETLİ:
Şöhretli kelimesi ünlü sözcüğüyle eş anlamlıdır. İki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.
Örnek Cümle:
''Kendisi, adını yurt dışında da duyurmuş şöhretli bir müzisyendir.
3- MARUF:
Günlük hayattan çok edebi eserlerde kullanılan maruf kelimesi irfan sözcüğünden türetilmiştir. Maruf, hem malum hem de meşhur anlamına gelir.
Örnek Cümle:
''Bana bu yazarın en maruf kitaplarını önerir misiniz?