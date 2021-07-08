Üniversiteden yapay zeka ve girişimcilik dersleri

Girişimcilik yandalı, öğrencilere startup muhasebesi, startup finansı, startup hukuku, dijital pazarlama, e-ticaret ve strateji derslerinin yanında her bölüme özel konuklar üzerinden girişimcilik örneklerinin verileceği seminerler ile kendi işini kurmak isteyen ve yüksek hızla büyüyebilecek tekno girişimleri göstermeyi hedefliyor.

GELECEĞİN KURGUSU

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, geleceğin büyük veri, yapay zeka ve girişimcilik üzerine kurgulandığını ifade ederek “Endüstri 5.0’ı, insanların yapay zekalı robotlarla birlikte çalışacağı bir dönem olarak görüyoruz. Bu dönem dünyanın birçok yerinde başladı, hızla yaygınlaşması bekleniyor. Tüm disiplinlerde ve alanlarda yapay zeka geri dönülemez bir şekilde yer almaya başlamışken mesleklerinde profesyonel gelişim için üniversiteye gelen gençlerimizin gelecekte öncü ve yönlendirici olabilmesini sağlamak amacıyla yapay zekayı bir yandal programı olarak kurguladık. Veri Bilimi&Yapay Zeka yandalının tüm bölümlere uygun ders seçenekleri var. Mühendislikten mezun olan öğrencimiz gibi, hukuktan mezun olan öğrencimiz de dilerse alanındaki yapay zeka uygulamalarına uluslararası düzeyde hakim olarak mezun olacak” dedi.

Prof. Dr. Muhammed Şahin sözlerine şöyle devam etti “2010’dan sonra dünyada oluşmaya başlayan unicorn şirketler tamamen disiplinlerarası işbirliği ile kurulan şirketlerdir. En eskisi 10 yıllık geçmişe sahip olan unicorn şirketler 100 yıllık en büyük kurumsal enerji şirketlerini geride bırakarak değerlerini sürekli katlamaktadırlar. 2010’dan bu güne kadar 746 unicorn şirket kuruldu, bu listede Türkiye’den CB Insights’a göre 2, Startups Watch’a göre ise 4 unicorn çıktı. Pandemi öncesi 2019’da 125 unicorn kurulurken pandemi yılı 2020’de 125 unicorn şirketi kuruldu, yani pandemide de üreten üretmeye devam etti. Bu yılın ilk 6 ayında kurulun unicorn sayısı 245, unicornlar uçuşa geçti. Tüm dünyada bu şirketleri kuranların yaş ortalamaları 30 civarındadır. 30’lu yaşlarda bir gencin bir unicorn şirkete sahip olabilmesi için 5-10 yıl önceden 20’li yaşlarda diğer bir değişme üniversite yıllarında girişimci ve yenilikçi fikirlere sahip olması ile mümkündür. Biz de tam bu noktada tüm öğrencilerimizi bu ruhla yetiştirmek istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin girişimcilik yetkinlinkilerine ve bakış açısına sahip olmasını istiyoruz.”

YAPAY ZEKAYA ÖNCÜLÜK ETMELERİNİ İSTİYORUZ

Üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut “Veri Bilimi&Yapay Zeka ile Girişimcilik yandalları sadece ülkemizin değil dünyanın ihtiyacı olan farklı bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bir yandan mühendislik, teknoloji, ekonomi, eğitim, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerden yetişmiş kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilerin çıkmasına destek olmak, onların yolunu açmak bir yandan da bu farklı disiplinlerdeki gençlerin veriyi tanımlayarak, toplayarak, analiz ederek ve yorumlayarak rekabet güçlerine yenilikçi değerler katabilecek uzmanlığa sahip profesyoneller olmalarını, yapay zekada öncülükler yapmalarını istiyoruz” dedi. Prof. Dr. Erhan Erkut sözlerine şöyle devam etti: “Beklentimiz 10 yıl içinde mezunlarımızın önemli bir bölümünün ya kendi ofisleri üzerinden (hukuk, psikoloji) servislerini satacağı ya da girişimcilik ekosistemine dahil olacakları yönünde. Hedefimiz yüksek ve hızlı büyüme potansiyeli ve global pazara açılma kapasiteli başarı hikayeleri ile ülkemizi gururlandırmak. Yapay zekaya hakim gençlerin ve eğitimli girişimcilerin gelecekte ekonomimize katkılarını düşünmek beni heyecanlandırıyor”.