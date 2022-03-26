Üniversitede vegan protesto

Haberin Devamı

“Ege Üniversitesi’nde yemek yeme hakkımıza ulaşamıyoruz çünkü yemekhanede çıkan yemekler hayvansal ürünler barındırıyor. En temel ihtiyacımız olan beslenme ihtiyacımızı karşılayamıyoruz” diyerek açıklama yayınlayan Ege Üniversitesi Vegan Topluluğu’ndan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 1’inci sınıf öğrencisi Güngör Öztop şöyle konuştu;

ALDIĞIMIZ CEVAPLA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

“Biz süt, yumurta ya da herhangi bir hayvansal gıda tüketmek istemiyoruz. Vegan öğrenciler olarak yemekhanede yemek yiyemediğimiz ve kampüste aç kaldığımız için dilekçe verme kararı aldık. Yemekhanede menü 3 buçuk lira ancak kampüste başka bir yerde yemek yemenin maliyeti 20-30 lira arası değişiyor, o da çok doyurucu olmuyor. Yaşanan bu sıkıntılardan dolayı yaptığımız başvuru için aylarca yanıt alamadık.

Üniversite tarafından bize verilen yazılı açıklamada; “ öncelikli hedefimiz öğrencilerimiz, idari ve akademik personellerimizin ihtiyaçları olan günlük besin ögelerini karşılayacak sağlıklı ve kaliteli bir yemek hizmeti verebilmektir” yazıyor. Ancak bir cümle sonra yapılmayacağına dair başka bir cümle yazıyor. Biz bunu çok garip karşıladık. Cevapta bize alan yetersizliği olduğunu ve mevcut üretim olanaklarıyla izole bir vegan beslenme düzeni kurmanın mümkün olmadığı söylendi.

Dilekçe verdikten hemen sonra yapılan görüşmelerde önce çok olumlu yaklaştılar ve olabileceğini söylediler. Talebimizin karşılanmasıyla ilgili umutluyduk sonrasında aldığımız yanıttan sonra hayal kırıklığına uğradık.

Haberin Devamı

TALEBİMİZ 75’TEN BÜYÜK

Ege Vegan Topluluğu’nu temsilen gidip okulda ilgili yöneticilerle defalarca kez konuştum. Bana vegan yemek pişirmek için ayrı bir mutfağın ayarlanması gerektiğini ve alan olmadığını, aynı zamanda böyle bir çalışma yapılırsa Çölyak menü de çıkarmak zorunda kalacaklarını söylediler. Ayrıca okulda çıkan “Vejetaryen menüyü biraz veganize edebiliriz, veganlaştırabiliriz” diyerek sözlü öneride bulundular. Bunun yanı sıra bir memur 75 dilekçenin az olduğunu söyledi. Okulumuzda vegan menü talep eden yüzlerce öğrenci var ancak her öğrenci imza atmak ve dilekçe vermek istemiyor. Vegan menü talep eden öğrenci sayısı 75 ile sınırlı değil.

Haberin Devamı

VEGAN MENÜ REDDİNE VEGAN PROTESTO

Talebimiz reddedilince sesimizi duyurmak için vegan piknik yapma kararı aldık. Şu an her cuma günü kampüste kütüphanenin önünde vegan piknik yapıyoruz. Arkadaşlarımız evinden vegan yemeklerini getiriyor ve alınan kararı bu şekilde protesto ediyoruz. Biz bunu yaparken güvenlikler de yanı başımızda bekliyor ancak orada sadece yemek yiyoruz, şarkı söylüyoruz ve kendi geliştirdiğimiz vegan tabu gibi oyunlar oynuyoruz.

KARARDAN DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ

Üniversitenin bu kararının bilimsel olmadığını düşünüyoruz. Çünkü vegan yaşam biçiminin ucuz, sağlıklı ve sürdürülebilir olduğu bilim insanları tarafından kanıtlanmış bir gerçek. Dilekçeyi verirken bazı üniversitelerden diyetisyen onaylı örnek vegan menüleri okula referans olması için sunduk ve bunların maliyetlerini de çıkardık. Biz ekstradan çok pahalı bir yemek menüsü peşinde değiliz. Aslında isteğimiz nohut, mercimek gibi her evde pişen , uygun fiyatlı herkesin yediği ancak hayvansal yağ ve ürün barındırmayan yemekler. Bir ezogelin çorbası ne kadar pahalı olabilir?

Aynı zamanda yemek yemek en temel haktır. Ege Üniversitesini bu tutarsızlıktan dönmeye, vegan menü çıkarmaya çağırıyoruz. Bizler Ege Vegan olarak hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

'VEGAN MENÜ VERSENE'

Vegan menü talepleri reddedince tepkilerini göstermek için Barış Manço’nun Domates, Biber, Patlıcan şarkısını “Vegan Menü Versene” sözleriyle uyarlayan öğrenciler, seslendirdikleri şarkıda şu cümlelere yer verdi.

Vegan menü versene

Bir anda bütün dünya karardı bu sesle kampüs yankılandı

Vegan menü versene

Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştik

Sana vegan menü istediğimizi söylemiştik

Tam menü çıkacak derken

Okulda aç kalmayacakken

Neden reddettin bizi



Ege Üniversitesi’nde vegan menü tartışması sürerken Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de vegan beslenme için bir adım attı ve GSÜ Vegan Öğrenci Topluluğu kuruldu. “GSÜ tarihinde bir ilk” olarak sosyal medyadan duyurulan topluluk yaptığı paylaşımla vegan öğrencileri bünyelerine katılmaya davet etti.