Üniversite adaylarına tavsiyeler

Araştırmacı Olun

Pandemi döneminde üniversite adaylarının, çok önemli bir kriz deneyimi kazandıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Erhan Güzel, gençlerin dijitalleşmeyle birlikte üniversite araştırmalarına da şimdiden zaman ayırmaları gerektiğini söyledi. Adayların okumak istedikleri bölüm, program ve olanaklar hakkında üniversitelerle temasa geçmelerini öneren Rektör Prof. Dr. Güzel özellikle burslu okumak isteyen öğrenciler için şu mesajları verdi:

"Başarı bursu, yabancı dil hazırlık, spor, yüksek lisansa devam gibi farklı kriterlere göre alınan pek çok burs çeşidi var. Burada ailelerin ve öğrencilerin de burs kavramını doğru yorumlamaları önemli. Burs genelde yalnızca ekonomik bir imkan olarak değerlendiriliyor. Oysa burs sağladığı maddi olanakların yanı sıra öğrencinin gelecekte sergileyeceği başarının da bir teminatıdır. Üniversite eğitiminde burslu okuyan gençler eğitimleri süresince, proje geliştirme, inovatif düşünce, akademik ve bilimsel girişimlerde de aktif rol oynuyorlar. Bir kriz döneminde önemli bir sınava hazırlanıyorsunuz. Ancak bu krizden, doğru bir gelecek stratejisiyle güçlenerek çıkabilirsiniz. Öncelikle kendi yaşamınız için araştırmacı olun. İdealinizdeki bölümde okumak için üniversitenin genel ve özel burs programlarını araştırın. Burs araştırması bir öğrenci için profesyonel yaşamın ilk provasıdır."

Aday Öğrenciler İçin Burs Programı

Kültür Üniversitesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini desteklediklerini ifade eden Güzel, aday öğrencilerin başvurabileceği ‘We Accept’ burs programı hakkında bilgi verdi. Bireysel yetkinliğe dayanan burs programının 20201 başvuruları 3 Mayıs’a kadar devam edecek.

"Her vakıf üniversitesinde öğrencinin ilgisine ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan burslar var. İlk tercih indirimi, sınav başarısı, not ortalaması, sporda başarı gibi Bu burslar genelde tercih dönemi sırasında ya da öğrenci üniversiteye başladıktan sonra oluyor. Ancak alternatif burs olanakları da var. Öğrenciler üniversitelerin burs modellerini, sürelerini, yaklaşımlarını mutlaka araştırmalı. Örneğin Kültür Üniversitesi olarak, adaylara tercihlerinden hatta YKS’den önce kendilerini, projelerini ifade edebilecekleri We Accept isimli bir sistem oluşturduk. 2 yılda 50 binin üstünde başvuru aldık. Bin öğrencimiz şu anda çeşitli oranlarda burslu okuyor. 7 yıl kesintisiz. Başvuruları dijital yapılıyor. Adaylar formlarını doldurduktan sonra hedefledikleri bölümün akademik kadrosu tarafından mülakata çağırılıyor. 2021 adayları için de başvurularımız başladı. Mayısa kadar 3 başvuru dönemimiz olacak."