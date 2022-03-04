Ümraniye Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Ümraniye Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul ilçelerinin sayısı diğer şehirlere göre daha fazladır. Ümraniye ilçesi İstanbul şehrinin Anadolu yakasında bulunan semtleri arasındadır. Ümraniye ilçesi, Kartal Adliyesi'ne bağlıdır.

Ümraniye Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

İlçeleri araştıranlar Ümraniye ilçesinin konumunu da araştırabiliyor. İlk defa Ümraniye ilçesine gidecek bireyler konumla ilgili net bilgilere sahip olmak istiyor. Yanlış bir bölgeye gitmemek için Ümraniye ilçesi detaylı olarak araştırılıyor. Belirlenen adreslere gitmek için öncelikle bireyler Anadolu yakasına ulaşmalıdır.

Ümraniye semti Anadolu yakasında yer alan bir ilçedir. Avrupa yakasında bulunan bireylerin ilk olarak Anadolu yakasına geçmesi gerekiyor. Toplu taşıma veya özel araçla Ümraniye semtine ulaşılabiliyor. Ümraniye ilçesinin bağlı olduğu adliye ise, Kartal Adliyesi'dir.

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İstanbul Ümraniye Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

İstanbul şehri herkesin gitmek istediği bir şehirdir. Farklı şehirlerde yaşayan kişiler İstanbul'a giderek ziyaret edebiliyor. İstanbul'un içerisinde bulunan ilçeler kişilerce ziyaret edilmek isteniyor. Herkesin gitmek istediği Ümraniye ilçesi, İstanbul ilinin Anadolu yakasında yer alan bir ilçedir.