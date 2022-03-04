Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Ümraniye Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Ümraniye Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Ümraniye Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Ümraniye Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Kişiler merak ettiği il ve ilçeleri internet üzerinde araştırabiliyor. Merak edilen ilçelerden biri de, Ümraniye ilçesidir. İstanbul'da bulunan Ümraniye ilçesini araştıran kişiler, nasıl gidileceğini merak ediyor. Konum olarak bilgi sahibi olmak isteyenler, Ümraniye semtinin hangi yakada olduğunu araştırabiliyor. Ümraniye hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Ümraniye Avrupa mı Anadolu yakası mı? Ümraniye semtiyle ilgili tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

İstanbul ilçelerinin sayısı diğer şehirlere göre daha fazladır. Ümraniye ilçesi İstanbul şehrinin Anadolu yakasında bulunan semtleri arasındadır. Ümraniye ilçesi, Kartal Adliyesi'ne bağlıdır. 

 Ümraniye Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 İlçeleri araştıranlar Ümraniye ilçesinin konumunu da araştırabiliyor. İlk defa Ümraniye ilçesine gidecek bireyler konumla ilgili net bilgilere sahip olmak istiyor. Yanlış bir bölgeye gitmemek için Ümraniye ilçesi detaylı olarak araştırılıyor. Belirlenen adreslere gitmek için öncelikle bireyler Anadolu yakasına ulaşmalıdır. 

 Ümraniye semti Anadolu yakasında yer alan bir ilçedir. Avrupa yakasında bulunan bireylerin ilk olarak Anadolu yakasına geçmesi gerekiyor. Toplu taşıma veya özel araçla Ümraniye semtine ulaşılabiliyor. Ümraniye ilçesinin bağlı olduğu adliye ise, Kartal Adliyesi'dir. 

Haberin Devamı

 İstanbul Ümraniye Avrupa mı? Anadolu Yakası mı? 

 İstanbul şehri herkesin gitmek istediği bir şehirdir. Farklı şehirlerde yaşayan kişiler İstanbul'a giderek ziyaret edebiliyor. İstanbul'un içerisinde bulunan ilçeler kişilerce ziyaret edilmek isteniyor. Herkesin gitmek istediği Ümraniye ilçesi, İstanbul ilinin Anadolu yakasında yer alan bir ilçedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş