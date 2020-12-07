Uluslararası Ticaret Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası ticaret bölümü pek çok üniversitede eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans eğitimidir. Bölümde pek çok ders bulunmak ile birlikte aynı zamanda bölümü okurken öğrenci değişim programlarına da katılmak mümkündür. Bu bölümü okurken erasmus ve WAT gibi programlara katılabilirsiniz. Erasmus programı ile Avrupa'da bir dönem okurken, WAT programı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde hem okuyabilir hem de gezebilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Türkiye ekonomisini oluşturan büyük sektörlerin ve firmaların uluslararası alanda piyasa rekabetinde etkin rol oynaması, şirketlere finansal açıdan destek olması amacı ile oluşturulmuş bir bölümdür. Uluslararası ticaret bölümünü tercih etmek isteyen bir bireyde disiplinli özverili ve kendini geliştirmesi son derecede önemlidir. Bu bölüm ihracat ve ithalat alanında da yer aldığından dolayı mutlaka yabancı dilde gerekmektedir. Bireylerin en az 2 yabancı dil bilmesi bölüm açısından önem teşkil eder.

Bazı üniversitelerde ise bu bölümde %30 İngilizce eğitimi verilmektedir. Bölümün temel amacı uluslararası alanda nitelikli ve bilgili finans bilgisine sahip olan personeller yetiştirmektir.

Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir?

Yeni gelişen ticari yöntemler ve yurt dışında ki ürünlerin ithalatı ve ihracatını gerçekleştirmek için verilen lisans eğitimidir. Uluslararası ticaret bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimidir. İhracat ve ithalat konusunda en iyi şekilde eğitim almış kalifiye elemanların yetişmesi bölümün temel amaçlarındandır.

Uluslararası Ticaret Bölümünün Amacı Nedir?

Sunmuş olduğu geniş iş yelpazesinde nitelikli ve başarılı bireyler yetiştirmek bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır. Uluslararası ticarette belgeleri anlayıp yorumlayabilen, şirketlere finansal anlamda destek veren, uluslararası anlamda nitelikli koşullarda başarılı personeller yetiştirmek bölümün amaçları arasındadır.

Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası ticaret bölümünden mezun olan kişiler uluslararası taşımacılık ve lojistik firmalarında görev alabilirler. Buralarda lojistik müdürü olarak görev yaparak aynı zamanda şirketlerin finans bölümünde de yer alabilirler. Muhasebe ve insan kaynaklarında da ihtiyaç duyulan personel ihtiyacını bu bölümden mezun kişiler doldurmaktadır. Gerekli sınavlara girdikten sonra gümrük müşavirliği ve mali müşavirlik alanında da çalışabilir ve mali müşavir olabilirler.

Uluslararası Ticaret Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uluslararası ticaret bölümü lisans eğitimi veren bir bölümdür. Bu bölüm toplam 4 yıllıktır.

Uluslararası Ticaret Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Uluslararası ticaret bölümü için eşit ağırlık puanı gereklidir. Eşit ağırlık puanı ve başarı sıralamasına sahip olan kişiler bu bölüme kayıt olabilirler. Aynı zamanda mutlaka 4 yıllık barajı olan 180 taban puanını geçmek de gereklidir. Uluslararası ticaret bölümü hem vakıf hem de devlet üniversitelerinde yer alan bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Uluslararası ticaret bölümünün eğitimi bazı üniversitelerde İngilizce bazı üniversiteler de is Türkçedir. Ayrıca %30 İngilizce eğitimi verilen üniversiteler de bulunmaktadır.

Uluslararası Ticaret Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm EA yani eşit ağırlık puan türünde öğrenci almaktadır.

Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Dış Ticarette Kalite Standardı

- Dış Ticarette Strateji

- Pazar ve İletişim

- İthalat ve İhracat Yönetimi

Uluslararası Ticaret Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Uluslararası ticaret bölümünden mezunlar hem özel sektörde hem de kamuda çalışabilirler. Dış ticaret alanında faaliyet göstere şirketlerde insan kaynakları ve muhasebe alanlarında çalışabilirler. Geniş bir iş imkanı vardır.

Uluslararası Ticaret Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

- Muhasebe

- İnsan Kaynakları

- Mali Müşavir

- Finans

- İthalat ve İhracat

- Lojistik

Uluslararası Ticaret Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Boğaziçi Üniversitesi

- İstanbul Ticaret Üniversitesi

- İstanbul Kültür Üniversitesi

- İstanbul Okan Üniversitesi