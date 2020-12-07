Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası Perakende Yönetimi bölümü, paralelde ticareti hakkında bilgi ve birikim sahibi olan sektöre faydalı elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü, uluslararası paketlenme yönetmenliğine uygun olarak ticaretin yürütülmesinden sorumlu bir bölümdür. Bu bölümü tercih edecek kişilerin disiplinli, özverili, ticaretteki gelişmeleri yakından takip eden, sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Nedir?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü, Ticaret ve parkende sektörlerinde bilgili kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde okuyan kişiler, perakende ticaretin olduğu her alanda görev yapabilirler. Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler, “Uluslararası Perakende Yönetimi Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Bölümünün amacı, uluslararası ticaret, ithalat ve ihracat için gerekli olan düzenlemelerin, planlamaların ve yönetim görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak işinde uzman elemanlar yetiştirmektir. Bu bölümde ticaretin usulüne ve kanunlara göre yürütülmesi için gerekli tüm bilgiler verilir.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü, ithalat ve ihracat için gerekli düzenlemelerin yapılmasından sorumludur. Aynı zamanda bu kişiler, paralelde ticaretin yönetilmesi, planlaması ve yönetilmesinden sorumludur. Bu bölümden mezun olan kişiler hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Ülkemizde bu bölüm için İngilizce hazırlık sınıfı okutan pek çok üniversite bulunuyor. İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte bu bölümün eğitim süresi 5 yıla çıkıyor.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü okumak için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girerek TYT sınavından 150 puan ve üzeri puan almanız gerekir. Bu sınavdan yeterli puan alan kişiler AYT sınavına girmeye hak kazanır. Bu bölümde okuyacak kişilerin ticarete, ekonomiye ve finansa ilgisi olması gerekir.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü, öğretimi Türkçe verilen bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyan kişilere bazı Üniversiteler İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor ve öğrencilerin İngilizceye hakim olması bu sayede sağlanıyor.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü TYT ve AYT sınavlarından alacağınız eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölümde okuyacak kişilerin, ekonomi, finans, muhasebe, iktisat ve işletme gibi dallara ilgisi olması gerekir.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Satın alma Yönetimi ve Perakende Fiyatlaması

Perakendeye Giriş

Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi

Ekonomiye Giriş

Muhasebeye Giriş

Kurumsal Finansman

İstatistik

Tedarik Zinciri Yönetimi

Perakende Stratejisi; Piyasa-Finans-Konum ve Yer

Pazarlamanın Temelleri

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü mezunları, kamuda ve özel sektörde, uluslararası ticaret şirketlerinde, ekonomi ve finans kuruluşlarında görev alabilir. Kamuda çalışmak isteyen kişiler, KPSS’ye girerek pek çok pozisyona atanma şansı elde edebilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü mezunları, kamu kurumlarında ticari şirketlerde, uluslararası ticaret firmalarına çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümü bitiren kişiler devlet kadrolarına girmek için KPSS’ye girerek başarı yakalamalıdır. Bu kişiler uluslararası lojistik firmalarında da görev alıyor. Ticaretin olduğu her alanda bu bölümden mezun olan kişilere ihtiyaç vardır.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü mezunları, ticaretin ve perakende ticaretin olduğu her alanda çalışma imkanı bulabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler, genellikle çeşitli devlet kadrolarında uluslararası ticaret şirketlerinde farklı pozisyonda görev yapıyor.

Uluslararası Perakende Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) ( %50 Burslu )