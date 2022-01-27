Uluorta nasıl yazılır? Uluorta kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Orta kelimesinin yer aldığı diğer birleşik isimler ve tamlamalar şu şekilde sıralanabilir: 1- Ortalama 2- Ortaçağ 3- Orta Elçi 4- Orta Hakem 5- Ortadoğu

6- Ortak 7- Ortaklaşa 8- Orta Kulak 9- Ortalamak 10- Not Ortalaması

Uluorta Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe bir kelime olan uluorta, kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. Kelimenin ilk anlamı, herkesin ortasında, kimseden çekinmeden ve gizlemedendir. Bu sözcük, aynı zamanda, rastgele ve gelişigüzel anlamına gelir.

Uluorta kelimesinin doğru yazımı ise aşağıdaki gibidir.

ULUORTA

Uluorta Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Uluorta kelimesi birleşik bir isimdir. Bu nedenle bitişik yazılması gerekir.

ULUORTA - Doğru

ULU ORTA - Yanlış

Uluorta Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Onları defalarca ikaz etmiş olmama rağmen senin hakkında uluorta konuşmaya devam ettiler. (Doğru Kullanım)

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2- Sırf ilgi çekmek için ulu orta yüksek sesle konuşmaya başladı.

(Yanlış Kullanım)