Uludağ’ın olimpiyat başarısı

Karate erkekler kumite 67 kilo finalinde Fransız rakibi Steven Da Costa ile karşılaşan Eray Şamdan, müsabaka sonucunda ikincilik (gümüş) madalyasının sahibi oldu. Karate, olimpiyat oyunlarına Tokyo 2020 ile birlikte dahil edilmişti. Eray Şamdan, Olimpiyatlarda Türkiyeye madalya getiren ilk erkek milli karate sporcusu oldu. Tekwondo bayanlar 57 kilo finalinde Hatice Kübra İlgün, Mülteci Olimpiyat Takımından Kimia Alizadeh karşısında aldığı galibiyetle üçüncülük (bronz) madalyasının sahibi oldu.

İLK BAŞARILARI DEĞİL

Milli sporcu Öğrencilerimizden Eray Şamdan ve Hatice Kübra İlgün 2017 yılında Üniversiteler Dünya Şampiyonalarında Altın madalya alarak Üniversitemizi 150 üniversite arasında en başarılı üniversite konumuna taşımada katkı sağlamışlardı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Yüzme erkekler 200m Kurbağalama elemelerinde öğrencimiz Berkay Ömer Öğretir, 02:10.73lük derecesi ile 8. sırada yer aldı.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

BUÜ'lü öğrencilerin tarihi olimpiyat başarısı hakkında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz; Öğrencilerimizin maçlarını heyecanla izledim. Her biriyle gurur duydum. Ülkemize ve üniversitemize bu gururu yaşattıkları için öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine inancımı ifade ediyorum. şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof.Dr. Süleyman Şahin yönetici olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi ve Bursa Uludağ Üniversitesini temsil etti.