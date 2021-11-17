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Ultraviyole ışık nedir? UV ışını nerede bulunur? UV ışıklarının kullanılan yerler ve amaçları..

#Ultraviyole Işık#UVC#Johann Ritter
Ultraviyole ışık nedir UV ışını nerede bulunur UV ışıklarının kullanılan yerler ve amaçları..

1800'lerde Johann Ritter, görünür ışık spektrumunun ötesindeki dalgaların varlığını kontrol etmek istemiştir. O zamanlar, fotoğraf filminin mavi ışıkta kırmızıdan daha hızlı siyaha döndüğü biliniyordu. Ritter bu filmi mor ötesi bir renge maruz bıraktı ve beklendiği gibi film siyaha döndü. Bu, ultraviyole ışınlarının varlığını kanıtladı. Peki, UV ışığı nedir tüm detayları ile derledik.

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UV ışınları, yaklaşık 10 nm ila yaklaşık 400 nm dalga boyu aralığında yer alır ve 800 THz ila 30 PHz aralığında bir frekansa sahiptir.

 Ultraviyole Işık Nedir?

 UV ışığı (ultraviyole ışık), görünür ışıktan daha kısa ancak X ışınlarından daha uzun olan 10 ile 400 nm arasında bir dalga boyuna sahip olan ve bir elektromanyetik radyasyon türüdür. Bunlar güneş ışığında bulunur ve güneşten gelen toplam ışığın 'una katkıda bulunur. UV ışığı veya UV ışını, ultraviyole A (UVA), ultraviyole B (UVB) ve ultraviyole C (UVC) olmak üzere üç bileşende sınıflandırılır.

 Ultraviyole A (UVA):

Dünya yüzeyinde bize ulaşan UV'nin çoğu (%98,7) UVA tipindedir ve ozondan etkilenir.

Boya ve boyaların solması.

UVA cildin erken yaşlanmasına neden olur.

UVA, melanom adı verilen cilt kanserine neden olur.

Ultraviyole B (UVB):

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UV'nin %1,3'ü yeryüzüne ulaşır ve ozondan oldukça etkilenir.

Bu ışınlar güneş yanığı ve bronzluktan sorumludur.

D vitamini üretimi için 270-300 nm dalga boyları uyarılır.

Ultraviyole C (UVC):

UVC ışınları çoğu atmosferik nitrojen, oksijen ve ozon tarafından emildiği ve geri kalanı saçıldığı için yeryüzüne ulaşmaz.

UVC ciltte lezyonlara neden olur.

UV Işını Nerede Bulunur?

 UV radyasyonu zararlıdır, çünkü bunlara sürekli maruz kalmak cilt ve göz hastalıklarına neden olur. Aynı zamanda cildin yaşlanmasına da sebebiyet verir. Öte yandan, insan gelişimi için gerekli olan doğal D vitamininin en iyi kaynağıdır. UV ışınları, görünür ışıktan daha kısa bir dalga boyu aralığına sahiptir ve bu nedenle insanlar tarafından görülemez.

 Dünya, güneşten gelen büyük miktarda UV ışını maruziyetine açık olmasına rağmen, bunun çoğu atmosferdeki ozon tabakası tarafından emilir. Siyah ışıklar, cıva lambaları ve bronzlaşma lambaları (bronzlaşma salonlarında) farklı ultraviyole ışınları kaynaklarıdır. Ticari, endüstriyel ve sağlık alanlarında UV ışını kullanılmaktadır. UVC ışığı, güneş tarafından yayılan en kısa dalga boyudur ve çoğunlukla ozon tabakası tarafından emilir.

 UV Işıklarının Kullanılan Yerler Ve Amaçları Nelerdir?

 UV teknolojisi, aydınlatma mühendislerinin son derece etkili dezenfeksiyon özellikleri sağlayan UVC radyasyonunu çoğaltmasına olanak tanır. UV lambaları, dünya çapında çok çeşitli endüstrilerde bir dizi başka amaç ve kullanımla birlikte birçok uygulamada antiseptik etkinlik sağlar. En yaygın kullanım alanları;

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 Aydınlatma: Lambaların asıl amacı, imalat, temiz oda üretimi, kalite kontrol ve iyi aydınlatılmış bir ortam gerektiren diğer birçok uygulama gibi birçok endüstride enerji açısından verimli, parlak ışık sunan UV lambalarıyla aydınlatmaktır.

 Işıklı tabelalar: Halka açık yerlerde acil çıkışların aydınlatılması, pazarlama ve marka bilinirliği gibi birçok amaç için ışıklı tabelalar gereklidir. LightSources ve değerli ortağımız Voltarc, özel tasarım çözümlerde onlarca yıllık deneyimiyle floresan ve neon aydınlatma çözümleri sunar.

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 Bronzlaşma: UV lambaları, bronzlaşma salonlarındaki temel teknolojidir ve müşterilere insan yapımı teknolojiden güneşten öpülmüş bir görünümün keyfini çıkarmanın bir yolunu sunar. LightSources, kesinlikle bronzlaşma performansını ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış tescilli teknolojinin tanıtımıyla bronzlaşma endüstrisine birçok fayda sağlar.

 Fototerapi: UV lambaları akne, sarılık, sedef hastalığı, egzama gibi cilt hastalıkları ve mevsimsel depresyon gibi diğer durumlar gibi bir dizi durum için birçok tıbbi fayda sağlar.

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 Mikrop öldürücü: UVC mikrop öldürücü lambalar muazzam sterilizasyon ve dezenfeksiyon özelliklerine sahip kanıtlanmış UVC radyasyonu çoğaltmak için tasarlanmıştır. Bugün, antiseptik UVC ışık uygulamaları, dünya çapında su, hava veya yüzey sterilizasyonu gerektiren birçok endüstri için ilk tercihtir.

 UV lambaları mikropları öldürmeye yetecek kadar radyasyon yayar. Sağlıkta cerrahi aletleri sterilize etmek için kullanılırlar. UV ışınları ayrıca suyun arıtılmasında ve ilaç endüstrisinde de kullanılmaktadır. 

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#Ultraviyole Işık#UVC#Johann Ritter

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