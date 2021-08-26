Uçurtma Nasıl Uçurulur? Uçurtma Nasıl Havalandırılır? Maddeler Halinde Uçurtma Uçurma..

Birçok değişik şekil ya da boyut ile beraber renk üzerinden harika uçurtmalar yapılır. Rüzgar eşliğinde havada süzülen birbirinden güzel uçurtmalar, aynı zamanda klasik haline gelmiş kuyrukları ile eşsiz bir görüntü sunarlar. Tabii mutlaka uçurtmanın nasıl uçurulması gerektiğine dair bilgilerin bilinmesi önemlidir.

Uçurtma Nasıl Uçurulur?

Aslına bakılırsa uçurtma uçurmak için bilindiği gibi koşmaya gerek olmaz. Genelde birçok kişi uçurtmanın ucundan tutmak suretiyle koşarak rüzgarda salınmasına imkan verir. Fakat hiç koşmaya gelip olmadan kolay bir şekilde uçurtma uçurmak mümkün. Bu doğrultuda karşı taraftaki kişi uçurtmayı rüzgarda bırakması ile beraber hızlı bir şekilde ipi çekmek, uçurtmanın hemen havada süzülmesine imkan verir. Tabii burada önemli olan şüphesiz belli bir rüzgarın olmasıdır.

Uçurtma Nasıl Havalandırılır?

Uçurtmayı havalandırmak için temel unsur şüphesiz rüzgardır. Mutlaka rüzgarın belli bir şiddette ve hızla rüzgar olması gerekir. Uçurtmayı tutan kişi rüzgara karşı olarak uçurtmayı havaya doğru kaldırılmalıdır. Geriye kalan işi ise zaten rüzgar yapacaktır. Hiç koşmaya gerek olmadan direkt olarak uçurtmayı bırakmak ile beraber, hızlı şekilde uçurtmanın ipini çekmek uçurtmanın rüzgarda sürdürmesine olanak sağlar.

Maddeler Halinde Uçurtma Uçurma

Uçurtmaların doğru bir şekilde havada süzülebilmesi için mutlaka gerekli olan aşamaları sıralı şekilde yapmak gerekir. Bu doğrultuda uçurtmayı uçabilmek adına, bunu maddeleri ile beraber ele almak daha anlaşılır bir hale getirebilir.

- Öncelikle ipi tutan kişi ip yumağını yere bırakmalıdır.

- Aynı zamanda ip yumağı yere bırakılsa bile ip hala tutulmalıdır.

- Uçurtmayı tutan kişi rüzgara karşı uçurtmayı bırakır.

- Aynı şekilde hemen ipi tutan kişi hızlı şekilde ipi kendine doğru çekmeye başlar.

- Bu andan sonra uçurtmanın artık havada süzülmeye başladığını görmek mümkün.

Yukarıdaki maddelendirme kapsamında aşamaları sıralı bir şekilde ele almak suretiyle, kolay bir şekilde uçurtmanın havada süzülmesini imkan verilebilir.