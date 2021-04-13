U Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

Türkiye'de U ile başlayan iki şehir bulunuyor. Dünya üzerinde ise ilk harfi U olan yalnızca 3 ülke yer almaktadır.

U Harfi ile Başlayan Hayvan

Uğur Böceği

Uykucu Kaya Balığı

Uskumru

Uluyan Maymun

Ustura Balığı

Uyuz Böceği

U Harfi ile Başlayan Şehir

Urfa

Uşak

U Harfi ile Başlayan Ülke

Uganda

Umman

Ukrayna

U Harfi ile Başlayan İsim

U ile başlayan kadın isimleri:

Umay

Ubeyde

Ulviye

Umran

Uysal

U ile başlayan erkek isimleri:

Ulusoy

Ulualp

Uğurcan

Uhra

Uğursoy

Utku

Ubeydullah

Ufuk

Uçar

Uğur

Uğuralp

Ulu

Ulaş

Uluç

Uluer

Ulus

Ulvi

Umur

Umut

Uma

Ural

Uraz

Uygar

Uzay

Uraz

U Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Uyku Kabini

Ud

Ustura

Uçurtma

Uyku tulumu

Uhu yapıştırıcı

Uçuk kremi

Uzatma kablosu

U Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Uyuz otu

Udumbara

Uyuz otu

U Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

Uyku Çiçeği

Unutma Beni Çiçeği

U Harfi ile Başlayan Meyve

Ugni Meyvesi

U Harfi ile Başlayan Kuş

Uzunkuyruklu Korsan Martı

U Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

U harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri:

Umay Kaboğlu

Uğur Kıvılcım

Ufuk Kaplan

U harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:

Uğur Yücel

Uğur Polar

Ufuk Bayraktar

Uzay Hepar

Uraz Kaygolaroğlu

Umut Oğuz

Uzay Arslan

Uğur Emin Döndür

Ulvi Doğan

Uğur Taşdemir

Uğur Uzunel

Umut Tabak

Ufuk Özkan

Ulvi Uraz

Umut Demirdelen