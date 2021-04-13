MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriU Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
GeriSözlük U Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 13.04.2021 - 03:40 | Son Güncelleme:

U Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
U Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri

T harfinden sonra gelen U, alfabenin 25. harfidir. Kimya biliminde Uranyum elementinin simgesi olan U harfi, iç enerjinin sembolü olarak da kullanılır. U harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için ayrıntılı bir liste derledik.

Türkiye'de U ile başlayan iki şehir bulunuyor. Dünya üzerinde ise ilk harfi U olan yalnızca 3 ülke yer almaktadır.

 U Harfi ile Başlayan Hayvan

 Uğur Böceği

 Uykucu Kaya Balığı

 Uskumru

 Uluyan Maymun

 Ustura Balığı

 Uyuz Böceği

 U Harfi ile Başlayan Şehir

 Urfa

 Uşak

 U Harfi ile Başlayan Ülke

 Uganda

 Umman

 Ukrayna

 U Harfi ile Başlayan İsim

 U ile başlayan kadın isimleri:

 Umay

 Ubeyde

 Ulviye

 Umran

 Uysal

 U ile başlayan erkek isimleri:

 Ulusoy

 Ulualp

 Uğurcan

 Uhra

 Uğursoy

 Utku

 Ubeydullah

 Ufuk

 Uçar

 Uğur

 Uğuralp

 Ulu

 Ulaş

 Uluç

 Uluer

 Ulus

 Ulvi

 Umur

 Umut

 Uma

 Ural

 Uraz

 Uygar

 Uzay

 Uraz

 U Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

 Uyku Kabini

 Ud

 Ustura

 Uçurtma

 Uyku tulumu

 Uhu yapıştırıcı

 Uçuk kremi

 Uzatma kablosu

 U Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

 Uyuz otu

 Udumbara

 Uyuz otu

 U Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

 Uyku Çiçeği

 Unutma Beni Çiçeği

 U Harfi ile Başlayan Meyve

 Ugni Meyvesi

 U Harfi ile Başlayan Kuş

 Uzunkuyruklu Korsan Martı

 U Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri

 U harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri:

 Umay Kaboğlu

 Uğur Kıvılcım

 Ufuk Kaplan

 U harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:

 Uğur Yücel

 Uğur Polar

 Ufuk Bayraktar

 Uzay Hepar

 Uraz Kaygolaroğlu

 Umut Oğuz

 Uzay Arslan

 Uğur Emin Döndür

 Ulvi Doğan

 Uğur Taşdemir

 Uğur Uzunel

 Umut Tabak

 Ufuk Özkan

 Ulvi Uraz

 Umut Demirdelen

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi