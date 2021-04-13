U Harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (Artist) isimleri
T harfinden sonra gelen U, alfabenin 25. harfidir. Kimya biliminde Uranyum elementinin simgesi olan U harfi, iç enerjinin sembolü olarak da kullanılır. U harfi ile başlayan hayvan, şehir, ülke, isim, eşya, bitki, çiçek, meyve, kuş ve ünlü (artist) isimleri nelerdir? Merak edenler için ayrıntılı bir liste derledik.
Türkiye'de U ile başlayan iki şehir bulunuyor. Dünya üzerinde ise ilk harfi U olan yalnızca 3 ülke yer almaktadır.
U Harfi ile Başlayan Hayvan
Uğur Böceği
Uykucu Kaya Balığı
Uskumru
Uluyan Maymun
Ustura Balığı
Uyuz Böceği
U Harfi ile Başlayan Şehir
Urfa
Uşak
U Harfi ile Başlayan Ülke
Uganda
Umman
Ukrayna
U Harfi ile Başlayan İsim
U ile başlayan kadın isimleri:
Umay
Ubeyde
Ulviye
Umran
Uysal
U ile başlayan erkek isimleri:
Ulusoy
Ulualp
Uğurcan
Uhra
Uğursoy
Utku
Ubeydullah
Ufuk
Uçar
Uğur
Uğuralp
Ulu
Ulaş
Uluç
Uluer
Ulus
Ulvi
Umur
Umut
Uma
Ural
Uraz
Uygar
Uzay
Uraz
U Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
Uyku Kabini
Ud
Ustura
Uçurtma
Uyku tulumu
Uhu yapıştırıcı
Uçuk kremi
Uzatma kablosu
U Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Uyuz otu
Udumbara
Uyuz otu
U Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Uyku Çiçeği
Unutma Beni Çiçeği
U Harfi ile Başlayan Meyve
Ugni Meyvesi
U Harfi ile Başlayan Kuş
Uzunkuyruklu Korsan Martı
U Harfi ile Başlayan Ünlü (Artist) İsimleri
U harfi ile başlayan kadın ünlülerin isimleri:
Umay Kaboğlu
Uğur Kıvılcım
Ufuk Kaplan
U harfi ile başlayan erkek ünlülerin isimleri:
Uğur Yücel
Uğur Polar
Ufuk Bayraktar
Uzay Hepar
Uraz Kaygolaroğlu
Umut Oğuz
Uzay Arslan
Uğur Emin Döndür
Ulvi Doğan
Uğur Taşdemir
Uğur Uzunel
Umut Tabak
Ufuk Özkan
Ulvi Uraz
Umut Demirdelen