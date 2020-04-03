TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı!
6 bin 916 adayın tercihte bulunduğu 2020 TUS 1. dönem yerleştirme sürecinde 6 bin 155 kişilik kontenjana toplamda 4 bin 875 kişi yerleştirildi. TUS sonuçları ile boş kalan kontenjan sayısı ise bin 280 olarak açıklandı. Yabancı uyruklu 290 kişinin tercih yaptığı süreçte 415 kişilik kontenjana 244 kişi yerleştirildi. İşte, TUS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. 3 Nisan Cuma günü saat 14.30'da duyurulan TUS sonuçları, ÖSYM AİS şifresi ile öğrenilebilecek.
TUS sonuçları için AİS şifresi ve TC Kimlik Numarası girilerek sorgulanabilecek.
25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1. Dönem
yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi
25-31 Mart 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1. Dönem
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