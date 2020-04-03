TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı! 6 bin 916 adayın tercihte bulunduğu 2020 TUS 1. dönem yerleştirme sürecinde 6 bin 155 kişilik kontenjana toplamda 4 bin 875 kişi yerleştirildi. TUS sonuçları ile boş kalan kontenjan sayısı ise bin 280 olarak açıklandı. Yabancı uyruklu 290 kişinin tercih yaptığı süreçte 415 kişilik kontenjana 244 kişi yerleştirildi. İşte, TUS sonuçları hakkında detaylı bilgiler