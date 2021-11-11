Turuncu Rengin Anlamı Nedir? Turuncu Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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15. yüzyılda literatüre girmiş olan turuncu kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şunlardır:

1- Kavuniçi

2- Narenci.



Turuncu rengin anlamı nedir? Turuncu renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder detayları ile derledik.



Turuncu kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:



1- İngilizce - Orange

2- Portekizce - Laranja

3- İtalyanca - Arancia

4- İspanyolca - Naranja

5- İrlandaca - Oraiste



Turuncu Rengin Anlamı Nedir?



Ara renklerden biri olan turuncu, sarı ile kırmızı renklerinin karışımından oluşur. Son derece canlı bir renk olan turuncu, başta resim ve heykel olmak üzere birçok sanat dalında kullanılır. Van Gogh ve Paul Cezanne gibi empresyonist ressamların, tablolarında en çok kullandığı renklerin başında da turuncu gelir.



Pozitif bir renk olan turuncu, maceraperest ve dışadönük kişilere hitap eder. Bu nedenle bir ara renk olmasına rağmen, en az ana renkler kadar çok kullanılır. Bu rengin 100'e yakın tonu bulunuyor. Bunlar arasında en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:



1- Hardal rengi

2- Dark Orange

3- Kavuniçi

4- Tomato

5- Şeftali Rengi



Turuncu Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?



Turuncu rengi psikoloji biliminde canlılığı, heyecanı ve umudu temsil eder. Kararlılık, azim ve iyimserlik, turuncu rengiyle özdeşleşmiş olan kişilerin ortak özellikleri arasında yer alır. Turuncu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen asla yılgınlığa kapılmamanın ve hedefleri gerçekleştirmek için aynı kararlılık ile mücadele etmenin sembolüdür. Bu renk aynı zamanda cesaret anlamına gelir.