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Turuncu Rengin Anlamı Nedir? Turuncu Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

#Turuncu Rengin Anlamı#Turuncu Renk
Turuncu Rengin Anlamı Nedir Turuncu Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder

Dilimize Farsçadan geçmiş olan turuncu kelimesi, ''turunç'' sözcüğünden türetilmiştir. Sonbahar ve kış aylarında sık sık tüketilen portakal, mandalina ve greyfurt, turunçgiller familyasında yer alır. Turuncu kelimesi de narenciye adıyla da bilinen bu meyvelerin renginden esinlenerek oluşturulmuştur.

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15. yüzyılda literatüre girmiş olan turuncu kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şunlardır:

1- Kavuniçi
2- Narenci.

Turuncu rengin anlamı nedir? Turuncu renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder detayları ile derledik.

Turuncu kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:

1- İngilizce - Orange
2- Portekizce - Laranja
3- İtalyanca - Arancia
4- İspanyolca - Naranja
5- İrlandaca - Oraiste

Turuncu Rengin Anlamı Nedir?

Ara renklerden biri olan turuncu, sarı ile kırmızı renklerinin karışımından oluşur. Son derece canlı bir renk olan turuncu, başta resim ve heykel olmak üzere birçok sanat dalında kullanılır. Van Gogh ve Paul Cezanne gibi empresyonist ressamların, tablolarında en çok kullandığı renklerin başında da turuncu gelir.

Pozitif bir renk olan turuncu, maceraperest ve dışadönük kişilere hitap eder. Bu nedenle bir ara renk olmasına rağmen, en az ana renkler kadar çok kullanılır. Bu rengin 100'e yakın tonu bulunuyor. Bunlar arasında en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Hardal rengi
2- Dark Orange
3- Kavuniçi
4- Tomato
5- Şeftali Rengi

Turuncu Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Turuncu rengi psikoloji biliminde canlılığı, heyecanı ve umudu temsil eder. Kararlılık, azim ve iyimserlik, turuncu rengiyle özdeşleşmiş olan kişilerin ortak özellikleri arasında yer alır. Turuncu, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen asla yılgınlığa kapılmamanın ve hedefleri gerçekleştirmek için aynı kararlılık ile mücadele etmenin sembolüdür. Bu renk aynı zamanda cesaret anlamına gelir.

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