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Turp hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Turp en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Turp hangi mevsimde yetişir ve toplanır Turp en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için dengeli ve düzenli beslenmek gerekiyor. Bilinçli kişiler diyetlerinde taze ve doğal gıdalara yer vermektedirler. Bu bağlamda en çok merak edilen hangi sebzenin ya da meyvenin hangi ayda hasat edilip tüketiciye sunulduğudur. İşte ilgiyle okuyacağınız turpun hangi mevsimde yetiştiği, hangi mevsimde toplandığı ve turpun hangi ayda marketlerde satışa sunulduğu ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Sofraların eksik olmayan sebzelerinden olan turpun farklı cinsleri bulunmaktadır.

 Turp Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 Türk mutfağının vazgeçilmez sebzelerinden olan turp severek tüketilmektedir. Genellikle salata şeklinde ya da dilimlenerek servis edilen turpun beyazı, kırmızısı ve siyahı yetişmektedir. Turp son derece sağlıklı ve mutlaka tüketilmesi gereken bir sebzedir.

 Sağlığa faydaları pek çok olan turpun özellikle siyah olanı üst solunum yolu hastalıklarına karşı son derece koruyucudur. Siyah turp diğer çeşitlerine göre daha uzun sürede yetişmektedir ve daha geç hasat edilmektedir. Kış sebzesi olan turpun hasat mevsimi de aralık ayında başlamaktadır. Siyah turp ise biraz daha geç hasat edilir.

 Turp En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

 Yeni mahsul turp hasat edildiği aralık - ocak aylarında satışa arz edilir. Turp bir kış sebzesidir. Bu sebeple de ocak ayından itibaren bakkal ve marketlerde satışa sunulur. Tam bir sağlık deposu olan turp salatalarda olduğu gibi rendelenerek, baharatlar eşliğinde tek olarak da servis edilebilir.

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